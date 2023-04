"Pak raki dhe çohesh në këmbë!". Shqiptarja tregon kurën e COVID në Itali

Mediat italiane kanë marrë në intervistë, Aidën, një vajzë të re shqiptare, e cila është shpehur kundër mbajtjes së maskës në publik. Në intervistën e saj, ajo shprehet se as gjobën prej 400 eurosh nuk do ta paguajë, dhe ndan me shikuesit recentën anti-covid.

Me uljen e numrit të të vdekurve dhe me kufizimin e infektimeve, njerëzit kanë filluar që të kenë një tjetër qasje ndaj pandemisë së koronavirusit. Shumë mendojnë se është e gjitha një histori e trilluar dhe kanë dalë hapur kundër rregullave të marra nga qeveritë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mediat italiane kanë marrë në intervistë, Aidën, një vajzë të re shqiptare, e cila është shpehur kundër mbajtjes së maskës në publik. Në intervistën e saj, ajo shprehet se as gjobën prej 400 eurosh nuk do ta paguajë, dhe ndan me shikuesit rece“Jemi me ju djema! Unë kam pasur fatin që të sëmurëm shumë rrallë. Shërohem si të gjithë, pak anti-inflamator, pas antibiotik dhe pak raki do e shohësh se nesër në mëngjes do ngrihesh në kmëbë. Nuk kam frikë nga gjoba, prandaj nuk mbaj maskë.

Nuk kam frikë nga asgjë. Nuk mendoj se do ta paguaj gjobën. Nuk shoh arsye ta vendos maskën. Jemi në 2020, e dini ju që virusët lindin dhe vdesin shpejt. nuk jam mjeke por kam mësuar gjërat elementarë në shkollë.

Në Shqipëri funksionon shumë ndryshe. Do ta mbaja nëse do merrej si respekt për të tjerët, por jo si detyrim. Mua diktaturat nuk më kanë pëlqyer kurrë,”-tha ajo gjatë intervistës.ntën anti-covid.

Sipas saj, nëse infektohet me COVID-19, pini pak raki dhe të nesërmen do të ngriheni në këmbë.