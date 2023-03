Dronët e Izraelit bëjnë kërdinë në luftën mes Azerbajxhanit dhe Armenisë

Izraeli i ka dhënë Azerbajxhanit një “fuqi shtesë” në luftën e tij me Armeninë mbi enklavën e shkëputur të Nago-Karabakut duke i shitur asaj dronë, ndaj të cilëve forcat armene kanë shumë pak pajisje për t’u mbrojtur.

Sipas mediave të huaja, në shpërthimet e fundit të luftimeve, Azerbajxhani ka përdorur “dronë kamikazë” të prodhuar nga Izraeli që mund të godasin pozicione armene dhe artilerie armene, në terrenin malor të Nagorno-Karabakut.

Dronët – të njohur gjithashtu si “dronë rrotullues” – mund të rrethojnë një objektiv për orë të tëra dhe më pas të zhyten për t’u vetëshkatërruar me një ngarkesë eksplozivi.

Ndërsa Izraeli mban marrëdhënie diplomatike si me Azerbajxhanin me shumicë myslimane (edhe pse është një shtet sekular) dhe me Armeninë e krishterë, shitja e tyre tani është bërë një çështje e diskutueshme.

Si pasojë, javën e kaluar, Armenia tërhoqi ambasadorin e saj nga Izraeli në shenjë proteste ndaj “furnizimit të Azerbejxhanit me armë ultra-moderne”.

Masa u pa nga diplomatët si një pranim i heshtur se forcat armene po pësojnë humbje të mëdha në konflikt, i cili tashmë ka marrë të paktën 260 jetë njerëzish. Komandantët në Nagorno-Karabak kanë konfirmuar të paktën 160 vdekje ushtarake, ndërsa Azerbajxhani nuk ka dhënë shifra të viktimave. Të paktën dy dronë izraelitë kuptohet se janë përdorur nga Azerbajxhani në konflikt.

Njëri është Harop, një dron i bërë nga industria shtetërore e Hapësirë Ajrore e Izraelit, që besohet se është përdorur për të sulmuar një autobus ushtarësh vullnetarë armenë gjatë një shpërthimi të mëparshëm të konfliktit në 2016.

Droni tjetër është Orbiter 1K, i bërë nga kontraktori izraelit i mbrojtjes, Aeronautics.