Makina përplas motomjetin, plagoset një 65-vjeçar në Durrës

Një aksident ka ndodhur në Durrës, ku një automjet ka përplasur një motomjet, e për pasojë drejtuesi i këtij të fundit mbeti i plagosur.

Ngjarja ndodhi në lagjen nr.5. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se mjeti tip “Ford”, me drejtues shtetasin H.P., është përplasur me një motomjet me drejtues një shtetas ende të paidentifikuar rreth 65 vjeç, i cili është dërguar në spital nën kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes.