“Ka marrë peng PS-në”, Rama i përgjigjet Metës: Çfarë borxhi të ka Shqipëria që duhet të durojë shkallimet e tua
Lajmifundit / 9 Tetor 2020, 11:19
Politikë
TIRANË
Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deklaratave të Presidentit të Republikës Ilir Meta në një mesazh drejtuar asamblesë së PS. Rama shkruan në “Twitter” frazën e përdorur tashmë disa herë duke e pyetur se ‘çfarë borxhi i ka Shqipëria që duhet të durojë shkallimet e përditshme?!’
“Ilir çfarë borxhi të ka Shqipëria që të bëri kryeministër, kryeparlamentar, president dhe duhet të durojë shkallimet e tua të përditshme, që sekëlldisin jo veç të gjallët po edhe të rënët për liri të këtij vendi, të cilëve u je qepur me dekoratat e me fjalimet e tua qesharake!”, shkruan Rama.