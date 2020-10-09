LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Ka marrë peng PS-në”, Rama i përgjigjet Metës: Çfarë borxhi të ka Shqipëria që duhet të durojë shkallimet e tua

Lajmifundit / 9 Tetor 2020, 11:19
Politikë
“Ka marrë peng PS-në”, Rama i përgjigjet Metës:

TIRANË

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deklaratave të Presidentit të Republikës Ilir Meta në një mesazh drejtuar asamblesë së PS. Rama shkruan në “Twitter” frazën e përdorur tashmë disa herë duke e pyetur se ‘çfarë borxhi i ka Shqipëria që duhet të durojë shkallimet e përditshme?!’

“Ilir çfarë borxhi të ka Shqipëria që të bëri kryeministër, kryeparlamentar, president dhe duhet të durojë shkallimet e tua të përditshme, që sekëlldisin jo veç të gjallët po edhe të rënët për liri të këtij vendi, të cilëve u je qepur me dekoratat e me fjalimet e tua qesharake!”, shkruan Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion