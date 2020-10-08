Horoskopi per diten e sotme, 8 tetor 2020
Dashi
Kjo e sotmja do të jetë një nga ato ditë kur do të ndiheni shumë komodë në vendin e punës. Kolegët do t’jua vlerësojnë punën dhe shefi gjithashtu do të duket i kënaqur me përparimin tuaj. Dita e duhur edhe për aktivitete shoqërore.
Demi
Buzëqeshja është mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet tuaja. Punoni shumë për mirëqenien e familjes suaj. Mendojini më thellë idetë e reja që do të keni sot. Fuqitë tuaja të mprehta të vëzhgimit do t’ju ndihmojnë të qëndroni përpara të tjerëve.
Binjakët
Lini mënjanë punën sot dhe bëni gjërat që vërtet ju pëlqejnë. Duke bërë një pushim nga puna, do të keni mundësi të kaloni kohë me familjen dhe miqtë tuaj. Sa u përket marrëdhënieve në çift, nuk do të shkojnë siç do të dëshironit. Jo gjithçka që mund të kërkoni nga i dashuri do të përmbushet.
Gaforrja
Presioni nga më të vjetrit në punë dhe mosmarrëveshjet në shtëpi mund t’ju shkaktojnë stres. Përpiquni ta kontrolloni veten, në mënyrë që të mos krijohen konflikte të kota. Mund edhe të zhgënjeheni prej miqve apo kolegëve tuaj, por kuptoni që jo gjithçka varet nga ju.
Luani
Beqarët e kësaj shenje mund të ketë lajme të mira në fushën e ndjenjave. Mund të merrni një propozim martese. Ndërsa për të martuarit do të jetë një ditë e bukur, e mbushur me pozitivitet dhe ndenja të sinqerta. Ndërsa sa u përket financave, nuk përjashtohet mundësia e përballjes me probleme.
Virgjëresha
Kujdes me konsumimin e kafeinës, pasi mund t’ju shkaktohen probleme. Pozicioni juaj financiar do të përmirësohet pas disa fitimeve të papritura. Një takim i papritur romantik mund t’jua ndryshojë ditën plotësisht.
Peshorja
Impenjimet dhe orari i punës do t’ju ofrojnë pak kohë të lirë sot. Do të jetë një ditë e mirë për të rivendosur kontaktet me miqtë e vjetër. Sipërmarrjet e reja do të jenë tërheqëse dhe premtojnë rezultate të mira.
Akrepi
Shmangni shpërdorimin e parave si dhe projektet për investime afatgjata. Kushtojuni më shumë kohë miqve tuaj. Kjo do të sjellë ndryshime pozitive në personalitetin tuaj. Në fund të ditës do e kuptoni se sa nevojë kishit të dilnit prej rutinës së përditshme.
Shigjetari
Do të jeni shumë tërheqës në sytë e të tjerëve sot. Mos shkoni pas debateve vetëm për të provuar se keni të drejtë, sidomos në marrëdhënien tuaj në çift. Në aspektin profesional, parashikohet mbështetje maksimale nga kolegët tuaj.
Bricjapi
Do të jetë një ditë përgjithësisht e mirë. Përkushtimi dhe puna juaj e madhe do të vërehen dhe do të shpërbleheni financiarisht. Besojini më shumë partnerit/partneres suaj.
Ujori
Mos i merrni gjërat si të mirëqena, mund të ketë ndryshime të papritura. Sot, ekziston mundësia që të fitoni financiarisht, por bëni kujdes me veprimet, pasi ndoshta nuk do të keni rezultatin që dëshironi. Parashikohet një ditë plot ngjyra për të dashuruarit e kësaj shenje.
Peshqit
Mos hezitoni të shprehni pikëpamjet tuaja. Mos lejoni që mungesa e besimit t’ju krijojë ndërlikime në jetë ose të pengojë përparimin tuaj. Tregohuni më të guximshëm./bw