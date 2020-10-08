Grabitet shtëpia luksoze e Ronaldos
Dikush ka hyrë në shtëpinë luksoze të Cristiano Ronaldos në Madeira.
Ngjarja po hetohet nga policia.
Hajduti thuhet se kishte hyrë në pronën e rinovuar në vlerë shtatë milionë funte në ishullin Funchal përmes një dere të hapur garazhi ndërsa futbollisti ishte larg me ekipin kombëtar të Portugalisë.
Një i afërm i Ronaldos ngriti alarmin të mërkurën në mëngjes. Të mërkurën në mbrëmje, Ronaldo u paraqit në një ndeshje kundër Spanjës.
Raportohet se hajduti e shfrytëzoi rastin të hynte nëpër garazh kur u hap nga një punëtor mirëmbajtjeje.
Një fanellë e nënshkruar e Juventusit, me vlerë rreth 180 funte, thuhet se ka qenë në mesin e sendeve të vjedhura së bashku me pasuritë e tjera të vogla.
Policia tashmë kuptohet se ka vizituar pronën dhe thuhet se ka identifikuar hajdutin, i përshkruar si dikush që tashmë është i njohur për ta, nga kamerat CCTV. Asnjë arrestim nuk është bërë ende.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse nëna e Ronaldos, Dolores apo vëllai i tij i madh Hugo, të cilët të dy jetojnë në shtëpinë me shtatë kate, ishin brenda pronës në atë kohë.
Ndërkohë, partnerja e tij, Georgina Rodriguez ishte larg në Javën e Modës në Paris.
Sulmuesi i Juventusit, Ronaldo kaloi pjesën e parë të izolimit të coronavirusit në fillim të këtij viti duke qëndruar në dy katet e fundit të shtëpisë me partneren e tij Georgina Rodriguez dhe fëmijët e tij pasi kampionati i ‘Serie A’ u pezullua.
Babai i katër fëmijëve bleu ndërtesën në vitin 2015 nga projektuesi lokal Nini Andrade Silva për një shumë të pazbuluar dhe u nis për të bërë rinovimin e saj në pronën e tij të ëndrrave.