Grabitet shtëpia luksoze e Ronaldos

Lajmifundit / 8 Tetor 2020, 19:39
Showbiz
Dikush ka hyrë në shtëpinë luksoze të Cristiano Ronaldos në Madeira.

Ngjarja po hetohet nga policia.

Hajduti thuhet se kishte hyrë në pronën e rinovuar në vlerë shtatë milionë funte në ishullin Funchal përmes një dere të hapur garazhi ndërsa futbollisti ishte larg me ekipin kombëtar të Portugalisë.

Një i afërm i Ronaldos ngriti alarmin të mërkurën në mëngjes. Të mërkurën në mbrëmje, Ronaldo u paraqit në një ndeshje kundër Spanjës.

Raportohet se hajduti e shfrytëzoi rastin të hynte nëpër garazh kur u hap nga një punëtor mirëmbajtjeje.

Një fanellë e nënshkruar e Juventusit, me vlerë rreth 180 funte, thuhet se ka qenë në mesin e sendeve të vjedhura së bashku me pasuritë e tjera të vogla.

Policia tashmë kuptohet se ka vizituar pronën dhe thuhet se ka identifikuar hajdutin, i përshkruar si dikush që tashmë është i njohur për ta, nga kamerat CCTV. Asnjë arrestim nuk është bërë ende.

Nuk ishte menjëherë e qartë nëse nëna e Ronaldos, Dolores apo vëllai i tij i madh Hugo, të cilët të dy jetojnë në shtëpinë me shtatë kate, ishin brenda pronës në atë kohë.

Ndërkohë, partnerja e tij, Georgina Rodriguez ishte larg në Javën e Modës në Paris.

Sulmuesi i Juventusit, Ronaldo kaloi pjesën e parë të izolimit të coronavirusit në fillim të këtij viti duke qëndruar në dy katet e fundit të shtëpisë me partneren e tij Georgina Rodriguez dhe fëmijët e tij pasi kampionati i ‘Serie A’ u pezullua.

Babai i katër fëmijëve bleu ndërtesën në vitin 2015 nga projektuesi lokal Nini Andrade Silva për një shumë të pazbuluar dhe u nis për të bërë rinovimin e saj në pronën e tij të ëndrrave.

