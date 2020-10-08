LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"42 pasgoditje tek Gjiri i Lalzit", IGJEUM publikon te dhenat zyrtare te termetit

Lajmifundit / 8 Tetor 2020, 07:33
Aktualitet
"42 pasgoditje tek Gjiri i Lalzit", IGJEUM publikon te dhenat zyrtare

Emergjencat Civile kane shperndare njoftimin zyrtar ne lidhje me termetin qe u regjistrua pas mesnates ne zonen detare te Durresit duke shkaktuar lekundje te forta ne disa qytete.

"Ne oren 00:13 eshte regjistruar nje termet me madhesi 4.0 ne det, perballe Gjirit te Lalzit. Eshte pasuar nga 42 pasgoditje, me e madhja 3.5. Nuk raportohen deme", thuhet ne njoftim.

Te dhenat e ngjarjes duket se jane perpunuar me pas, per shkak se ne momentin e ngjarjes, IGJEUM nuk kishte pasqyruar asnje njoftim per lekundjen ndersa njarja e fundit sizmike e publikuar ne sistemine tyre ishte nje termet i lehte i oreve te pasdites, citon lajmifundit.al. Sipas Ministrise se Mbrojtjes nga lekundjet nuk jane shkaktuar deme.

Regjistrohen lekundje te forta termeti ne Shqiperi

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion