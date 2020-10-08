"42 pasgoditje tek Gjiri i Lalzit", IGJEUM publikon te dhenat zyrtare te termetit
Emergjencat Civile kane shperndare njoftimin zyrtar ne lidhje me termetin qe u regjistrua pas mesnates ne zonen detare te Durresit duke shkaktuar lekundje te forta ne disa qytete.
"Ne oren 00:13 eshte regjistruar nje termet me madhesi 4.0 ne det, perballe Gjirit te Lalzit. Eshte pasuar nga 42 pasgoditje, me e madhja 3.5. Nuk raportohen deme", thuhet ne njoftim.
Te dhenat e ngjarjes duket se jane perpunuar me pas, per shkak se ne momentin e ngjarjes, IGJEUM nuk kishte pasqyruar asnje njoftim per lekundjen ndersa njarja e fundit sizmike e publikuar ne sistemine tyre ishte nje termet i lehte i oreve te pasdites, citon lajmifundit.al. Sipas Ministrise se Mbrojtjes nga lekundjet nuk jane shkaktuar deme.
Regjistrohen lekundje te forta termeti ne Shqiperi