Rrëfehet Fjolla Morina: Fisnikun prej tre muajsh e kam të dashur, jemi gati për martesë...

Zbardhet vendimi i plotë i gjyqtares së Kukësit, Merita Karaj, që urdhëroi në 22 shtator 2020 lirimin nga qelia të këngëtares Fjolla Morina, ndërsa sot liroi dhe të dashurin e saj, biznesmenin kosovar Fisnik Syla dhe shoferin Fitim Muji.

Shkaqet që çuan në caktimin e masës së “arrestit në shtëpi” dhe jo “arrest në burg”, për Fjolla Morinën, kanë qenë vajza e saj 5 vjeçe të cilën siç thotë gjykata, Fjolla po e rrit e vetme. Një tjetër shkak që ka çuar në lirimin e Fjolla Morinës nga burgu, ka qenë rrezikshmëria e ulët shoqërore që ajo ka si dhe mundësia zero e prishjes së provave materiale.

Fjolla Morina ka dhënë dëshminë e saj, duke treguar se biznesmenin Fisnik Syla, e ka të dashur, duke shtuar se janë gati për martesë.

Fjolla deklaron se: “Jam nisur nga Kosova me makinën time, për në Tiranë, pasi kam pasur për të bërë muzikë. Në makinë kam pasur edhe Fitim Mujin, shofer si dhe shokun tim Fisnik Syla. Gjatë kontrollit në PKK Morinë më kanë gjetur pistoletën dhe fishekët në çantë dhe në makinë. Pistoletën m`a ka bërë dhuratë një miku im nga Gjermania, i cili nuk jeton më. Personat që unë kisha në makinë nuk ishin në dijeni se unë kam pistoletë, madje edhe unë vetë nuk e dija se e kam në çantë pistoletën. Deklaroj se Fitim Mujin, e kam njohur para tre muajsh dhe e kam shoferin tim dhe të Fisnikut, pasi ai punon për Fisnikun. Ndërsa me Fisnik Syla, jam njohur që herët dhe tani jemi të dashur, gati për martesë, por nuk e kam nxjerrë nëpër media, duke e mbajtur privat. Dua të deklaroj se mund të jem edhe shtatëzënë pasi një test paraprak më ka dalë pozitiv”.

Dëshmi para gjykatës ka dhënë edhe Fisnik Syla, i cili ndër të tjera ka delaruar se: “Jemi nisur nga Kosova me makinën e Fjollës dhe dua të deklaroj se Fjollën e kam të dashur prej 2-3 muajsh dhe kam lidhje me të, ndërsa shtetasin Fitim Muji, e kam shokun tim prej kohësh pasi jemi nga i njëjti fshat. Po vinim në Tiranë pasi Fjolla, kishte një klip për të bërë dhe ne po e shoqëronim. Nuk kisha dijeni për armët në makinë, pasi po ta dija nuk kisha hipur në atë makinë, se unë kam biznesin tim dhe nuk më shkon në mendje për të bërë ndonjë të pabërë. Fitimi është shoku im dhe nuk ka lidhje me Fjollën dhe është i papunë”.

Dëshminë e tretë e ka dhënë shoferi Fitim Muji, i cili ka pohuar se: “Jemi nisur nga Kosova për Tiranë me makinën e Fjollës dhe dua të deklaroj se me Fjollën njihem pasi me Fisnikun, jam shok dhe kam udhëtuar me ta si shok dhe shoqe, pasi Fjolla kishte punë në Tiranë për muzikë. Unë nuk kisha dijeni për armët pasi po ta dija nuk kisha hipur në atë makinë. Fisniku është shoku im dhe ka lidhje me Fjollën, pasi janë të dashur”.

Gjykata e Kukësit thotë se arma që i është gjetur në çantë Fjolla Morinës, është e rregullt teknikisht dhe e aftë për të bërë qitje. Ndërsa arma tjetër është imitim pistolete dhe në dukje me sy të lirë dallohet që është çakmak.

Avokatët i thanë gjykatës se: ”E mirëkuptojmë faktin se gjykata mund të jetë nën presionin e mediave, që për klikime shkruajnë të paimagjinueshmen pasi efekti negativ është dhënë në publik. Kërkojmë nga gjykata që t`i lerë mënjanë “fake news” e të gjykojë me qetësi, drejtësi e paanshmëri këtë çështje”.

Gjatë proçesit gjyqësor, avokatët e Fjolla Morinës, Aurora Guska dhe Andi Duraj deklaruan se arma e kapur në çantën e këngëtares hyn në kategorinë e armëve sportive dhe ka të bëjë me kundravajtje penale.