CHAMPIONS LEAGUE/ Inter peshkon Realin e Madritit, Mesi kundër Ronaldos

Në orën 17:00 në Nyon u hodh shorti i Champions League për edicionin 2020/2021. Shorti rezervoi përballje gjigante ku vlen të përmendim Bayern-Atleletico, Juventus-Barcelona, apo edhe Real Madrid-Inter. Ja të gjitha përballjet. Futbollisti i Kombëtares, Myrto Uzuni, do të ketë përballë Mesin dhe Ronaldon, teksa goglat e kanë vendosur skuadrën e Ferencvaroshit në Grupin G së bashku me Juventusin, Barcelonën dhe Dinamon e Kievit. Përballje interesante do të jetë edhe ajo në Grupin B mes Interit dhe Real Madridit, që do të kenë në grup edhe Shakhtar Donjtesk dhe Borusia Mynshenglabah.

Grupi A

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Bayern Munchen

Atletiko Madrid

Salzburg

Lokomotiva Moska

Grupi B

Real Madrid

Shkahtar Donetsk

Inter

Mouncheglabad

Grupi C

Porto

Manchester City

Olimpiakos

Marseja

Grupi D

Liverpul

Ajaks

Atalanta

Midtjyland

Grupi E

Sevilja

Chelsea

Krasnodar

Renes

Grupi F

Zenit

Dortmund

Lacio

Club Brugge

Grupi G

Juventus

Barcelona

Dynamo Kiev

Ferencvaros

Grupi H

PSG

Manchester United

Leipzig

Instabul Basaksehir