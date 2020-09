Komisioni i Ligjeve/ Murrizi i revoltuar: Mos bëni si cuba, vetë e votuat 5 qershorin si dele

Deputeti Myslim Murrizi është shprehur shumë i revoltuar ditën e sotme gjatë seancës së Komisionit të Ligjeve, ku u është drejtuar pjesëtarëve të tjerë që të mos bëjnë të fortin sepse vetë e votuan Marrëveshjen e 5 qershorit, ndryshe nga ai.

“Nuk e di pse i shmangeni impelementimit. Damiani të urdhërohet prapë që të marri draftin e këshillit e ta fusi të premten, se Damiani është kthyer me transmetues që me 14 janar,. Do t’i lash ca zullume. E kanë urdhëruar, ai do të fusi këtu një letër. Unë nuk votoj jashtë parlamenti nuk e kam votuar 5 qershorin. Mos bëni si cuba, se vetë votuat si dele. Bëni çfarë të keni qejf në këshillin politik, nuk do të votoj jashtë kushtetute”, tha Murrizi.