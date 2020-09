Aksident në Pogradec, plagoset një person

Pogradec- Një person ka mbetur i plagosur pas një aksidenti të ndodhur në afërsi të fshatit Memëlisht në Pogradec.

Aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:00 në të cilin janë përfshirë mjeti tip “BMW” me drejtues N. D., banues në Tiranë, me mjetin tip “Citroen” me drejtuese E. T., ku për pasojë ka marrë dëmtime L. T., pasagjer në mjetin tip “Citroen”, i cili u dërgua në Spital ku aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë:

Me shtetasin N. D., po kryhen veprimet e mëtejshme proceduriale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.