“Ti vlen, Alket fol me Ramën”/ Gjiknuri ‘ngrin’ fytyrën e ish ministres teknike: Kështu më thanë dhe mua, por…

Ish-ministrja teknike Helga Vukaj ka kandiduar për organet e reja të KQZ-së dhe para Komisionit të Posacëm, foli për detyrat që ka mbajtur. Mes tyre përmendi se ka qenë ministre teknike e Financave e zgjedhur në qeverinë e vitit 2017 pas marrëveshjes Rama-Basha për monitorimin e procesit zgjedhor.

“Jam Helga Vukaj, jam formuar si juriste në vitin 2000, më pas kam marrë një diplomë master në Milano. Kam qenë ministre teknik e Financave, kam kontribuar falë integritetit, në përmbushje të detyrës së ngarkuar nga vullneti i shprehur i dy forcave politike për të qenë rojtar të votës së lirë.

Kemi përcjellë një raport ne ministrat teknikë në detyrë për ruajtjen e votës, që ka marrë një vlerësim pozitiv nga OSBE” tha ajo.

Anëtarët e Komisionit nuk kursyen batutat pasi socialisti Alket Hyseni u shpreh se duhet të jenë të nderuar me kandidaturën e saj. Nuk mungoi thumbimi i Murrizit që i tha “Alket fol me Ramën, ne dakord jemi”. Pasi deputeti i opozitës i tha se vlen, erdhi reagimi i Damian Gjiknuri i cili përmendi eksperiencën e tij nga jeta që “ngriu” fytyrën e Helgës.

Biseda në komision

Alket Hyseni: Duhet të jemi të nderuar për një kandidaturë të tillë, e njoh personalisht, i shpreh mirënjohjen për aplikimin. Është një kandidaturë e kompletuar që do i bënte nder kujtdo nga këto institucione. Ndoshta edhe një thirrje për kolegun e opozitës.

Myslym Murrizi: Po qe dakord partia juaj, Alket fol më Ramën, ne dakord jemi, se kjo nga partia jonë vjen. E njoh herët unë nga është, e njoh herët. Por nëse kësaj që thatë me fjalë i qëndroni edhe me votë, do ta shikojmë te seanca. Po i thua Oerdit, por ai nuk ka të drejtë vote, më thuaj mua me Mondit dhe po e votojmë me qejf dhe po e quajmë punë të kryer punën e Helgës.

Oerd Bylykbashi: Ka një rekord shërbimi që edhe kolegët e tjerë e kanë parasysh.

Myslym Murrizi: Ti vlen.

Damian Gjiknuri: Unë do të jap një eksperiencë nga jeta ime. Isha në një pozicion dhe thanë të gjithë “Po”. Thanë ky kaloi tani po të hedhim të tjerët në votë të fshehtë dhe si përfundim asnjë votë nuk mora.