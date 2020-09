Rimblidhet KED, të hënën vihet ‘vula’ për kandidatët për vendin vakant të shpallur nga Meta në Gjykatën Kushtetuese

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të mblidhet ditën e hënë në orën 13:00, ku do të vendoset nëse 5 emrat që kanë kandiduar për vendin vakant të shpallur nga Meta do të lejohen apo ndalohen për kandidimin në Gjykatën Kushtetuese.

Ata janë – Sergjio Mazreku; – Sinan Tafaj; – Sonila Bejtja; – Shaqir Hasanaj; – Zhaklina Peto. Ndërkohë do të shqyrtohet verifikimi për kandidatin për vendin vakant dhe do të jepet informacion në lidhje me funksionimin e KED.

Ditën e hënë, datë 05.10.2020, ora 13.00, thirret mbledhja e radhës e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me këtë rend dite:

1.Informacion në lidhje me funksionimin efikas dhe efektiv të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

2.Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatin për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019.

3.Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatëve të mësipërm.