“E dua gjallë a vdekur në Tiranë”, gazetari-mesazh Berishës: Nuk e kishe për Fatmir Haklajn

Gazetari Artan Hoxha ka reaguar ndaj deshmise se fundit te Sali Berishes ne lidhje me vrasjen e Azem Hajdarit. Duke iu referuar deklaratave te Berishes, Hoxha thote se pas mitingut ne Bajram Curri ne qershor 1997 Berisha nuk kerkoi Fatmir Haklajn “me vete ne Tirane” sic pretendoi se fundi, por Shkelzim Haklajn.

Hoxha thote se Fatmir Haklaj nuk ishte fare ate dite ne Tropoje nderkohe qe ben akuzen e rende se pikerisht per incidentin ne mitingun e Berishes, Shkelqim Haklaj eshte vrare me pas…

Reagimi i gazetarit:

Nje nga “lapsuset” e bera ne rrefimin e djeshem ne emisionin Opinion.

Berisha deklaroi se donte te merrte me vete gjate mitingut ne Bajram Curri ne qershor 1997, Fatmir Haklajn…

Jo doktor, nuk kishe asnje shans te merrje Fatmir Haklajn, sepse Fatmiri ate dite nuk ndodhej fare ne Tropoje. Ne te kundert historia e atij mitingu do te kishte qene tragjike.

Nje dite me pare, Fatmiri, kishte rene ne prite ne uren e Milotit, ndersa udhetonte drejt Tropojes me djalin e xhaxhait te tij, ndihmesgjyqtarin e gjykates Skrapar, Sokol Haklaj, me mikun e tij Agron Gjyriçi dhe me truprojen e Azem Hajdarit, Ibrahim Rustemi, oficer ne Garden e Republikes.

Gjate prites ne Milot, mbeten te vrare Sokol Haklaj dhe truproja i Azemit, Ibrahim Rustemi, ndersa Fatmiri dhe Agroni mbijetuan. Fatmir Haklaj nuk ndodhej ne Tropoje, sepse ishte duke transportuar kufomat e atentatit te Milotit. Fatmir Haklaj mberriti ne Tropoje, pasi presidenti Berisha, ishte larguar…

Nga kaseta e publikuar ne emisionin Xhungel ne dhjetor 2007, degjohet qarte qe Berisha ka kerkuar te marre me vete nje nga vellezerit Haklaj, te cilin ne fakt eskorta qe e shoqeronte presidentin, nuk mundi dot t’i afrohej.

Por nuk eshte Fatmiri Doktor, eshte Shkelqimi, i cili pikerisht per kete ngjarje, u vra 6 muaj me pas, ne priten e Qafe Luzhes, bashke me kunatin e Fatmir Haklajt, Artur Demiri, me 5 janar 1998….

Dhe pikerisht per te sqaruar, se nuk kishte gisht ne vrasjen e Shkelqimit, Azemi, thirri ne zyren e tij, ne godinen e PD-se, me 2 shtator 1998, plakun e Haklajve, Muharremin.

Duke i kerkuar qe te bisedoje me djemte dhe ti ktheje pergjigje pas 10 ditesh, saktesisht me 12 shtator 1998, diten kur Fatmir Haklaj, e vrau bashke me truprojen e tij, Besim Çera, para selise se PD-se…

