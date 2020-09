Pandemia e tërmeti, FMN: Ekonomia do tkurret me 7,5%, kur do të nisë sërish fuqizimi

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar deklaratën përmbyllëse e ekipit të Misionit të Monitorimit. Ndër të tjera, në deklaratë thuhet se tërmeti i nëntorit dhe COVID-19, sollën pasoja për ekonominë e Shqipërisë.

Po ashtu, në raport thuhet se për shkak të varësisë ndaj turizmit dhe ndaj dërgesave të emigrantëve, ekonomia parashikohet të tkurret me rreth 7,5% në vitin 2020.

Defiҫiti fiskal parashikohet të rritet në rreth 7 për qind të PBB-së dhe borxhi publik pak mbi 80 për qind të PBB-së deri në fund të vitit 2020.

FMN parashikon që ekonomia do të rimëkëmbet duke filluar nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2020 dhe do të fuqizohet gradualisht gjatë vitit 2021, me zbutjen e efektit të goditjeve dhe me vijimin e rindërtimit pas tërmetit.

Inflacioni parashikohet të vijojë të jetë i ulët dhe FMN përkrah qëndrimin e Bankës së Shqipërisë për të ndjekur një politikë lehtësuese monetare dhe regjim të lirë të kursit të këmbimit.