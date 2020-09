Huawei Connect 2020: E ardhmja e TIK drejt unitetit të pesë fushave teknologjike

Huawei Connect 2020 nisi këtë javë në Shangai duke zbuluar strategjitë kryesore të kompanisë. Kjo është ngjarja më e rëndësishme e vitit që Huawei organizon për industrinë globale të TIK-ut.

Fokusi i Huawei Connect për këtë vit është krijimi i vlerave të reja që vijnë nga uniteti i pesë fushave të teknologjisë. Në vitin 2020, ndërsa 5G është shpërndarë në të gjithë botën, lidhja, cloud, inteligjenca artificiale, informatika dhe aplikacionet e industrisë janë bashkuar të gjitha për të krijuar mundësi të jashtëzakonshme për sektorin e TIK.

Duke kthyer vështrimin pas në kohë, në vitin 2016 Huawei parashikoi një botë inteligjente duke u bërë thirrje partnerëve në të gjithë botën për ndërtimin e një ekosistemi të larmishëm. Në vitin 2017, Huawei publikoi qëllimin për t’u bërë një nga pesë ofruesit kryesorë në botë të shërbimeve cloud. Në vitin 2018, Huawei zbuloi strategjinë e saj të AI ose inteligjencës artificiale, dhe më pas në 2019 strategjinë e saj për teknologjinë informatike.

Duke parë drejt së ardhmes, Huawei do të përqendrohet në zbatimin e teknologjive të TIK në industri të ndryshme dhe ofrimin e zgjidhjeve specifike së bashku me partnerët e saj për të ndihmuar ndërmarrjet të zhvillojnë biznesin e tyre dhe për të ndihmuar qeveritë të arrijnë qëllimet e tyre strategjike dhe përmirësimin e qeverisjes së përgjithshme.

Në këtë konferencë, Drejtuesi i Huawei Guo Ping u shpreh se: “Ndërsa gjithnjë e më shumë qeveritë dhe kompanitë po ecin drejt rrugës së digjitalizimit dhe përqafojnë inteligjencën, sektori i TIK do të shohë një potencial të jashtëzakonshëm në rritje. Ne shpresojmë të hapim këtë kapitull të ri së bashku me partnerët tanë.”

Ping ndau praktikat kryesore të Huawei-t për të ndihmuar ndërtimin e ndërmarrjeve inteligjente, kampuseve dhe qyteteve, duke integruar teknologjinë e TIK-ut me njohuritë e industrisë dhe duke ofruar zgjidhje specifike që krijojnë vlerë për qeveritë dhe ndërmarrjet në lidhje me sistemet e tyre kryesore të biznesit.

Huawei do të vazhdojë të investojë në pesë fushat kryesore të biznesit që renditen si mëposhtë.

Në fushën e rrjetit, Huawei ka propozuar konceptin e lidhjes inteligjente, duke synuar të japë një rrjet të hiper-automatizuar që ofron qasje të kudogjendshme gigabit dhe një përvojë përcaktuese. Po ashtu për të mundësuar përditësime inteligjente të sistemeve kryesore të qeverive apo ndërmarrjeve.

Në fushën e informatikës, Huawei është përkushtuar të sigurojë energji të ndryshme informatike për klientët, duke shkëputur softuerin nga hardueri për ti përshtatur me nevoja të ndryshme përpunimi, duke përfshirë x86 dhe Kunpeng.

Në fushën e shërbimit cloud, Huawei ka krijuar 23 rajone në të gjithë botën, duke tërhequr mbi 1.5 milionë zhvillues.

Në fushën e AI ose inteligjencës artificiale, Huawei synon të integrojë më mirë AI në sistemet kryesore të biznesit të qeverive dhe ndërmarrjeve, duke përdorur njohuritë dhe të dhënat për të ndërtuar kompetencën thelbësore të sistemeve të AI.

Huawei beson se uniteti i këtyre pesë fushave teknologjike nuk do të sjellë mundësi vetëm për Huawei. Më e rëndësishmja, ato do të paraqesin mundësi për të gjithë sektorin. Huawei shpreson të rritet bashkë me partnerët, duke u mundësuar atyre të marrin më shumë përfitime nga krijimi i kësaj vlere të re.

Drejtuesi i Huawei po ashtu ndau me audiencën tre shembuj se si Huawei ka ndihmuar tre partnerë të saj të zhvillojnë biznesin e tyre: Tech Education, Cooler Master dhe CS&S. Ai theksoi se Huawei do të mbështesë vazhdimisht partnerët në përpjekjet e tyre për të zhvilluar aplikime të industrisë, për të rritur zinxhirin e furnizimit dhe industritë e tyre.

Në fund të fjalës së tij, Drejtuesi i Huawei Guo Ping u drejtoi një ftesë të gjithë partnerëve të Huawei duke u shprehur se: “Huawei do të gjenerojë energji dhe partnerët tanë mund ta shfrytëzojnë atë. Së bashku, ne do të kemi sukses dhe do të krijojmë vlera më të mëdha për klientët tanë.”