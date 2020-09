Bie sërish numri i të infektuarve me koronavirus në Itali, regjistrohen edhe më pak vdekje

Në 24 orët e fundit në Itali janë regjistruar 1.494 raste të reja me koronavirus, një rënie e ndjeshme krahasuar me të dielën e 27 shtatorit por me 30 mijë tampone më pak.

Të vdekurit kanë qenë 16, duke e çuar totalin në 35, 851 që nga fillimi i pandemisë.

Numri i të shëruarve ka shënuar rritje, vetëm sot të shëruarit kanë qenë 773.

Rajoni me numrin më të madh të infektuarve ka qenë Campania me 295 të prekur, e ndjekur nga Lacio me 211 të prekur dhe e fundit Veneto 183 të prekur.

Rastet e reja janë 272 më pak se të dielën ndërsa numri i viktimave është pothuajse i qëndrueshëm. Në asnjë rajon nuk ka zero infektime.