Përzgjidhet si kandidat në Gjirokastër, Tritan Shehu: Fitorja po na troket!

PIsh-deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu pas marrjes së konfirmimit si kandidat për deputet falenderon anëtarësinë e PD-së në Gjirokastër.

Ai shprehet se falenderon shumicën që e mbështeti por edhe ata që se votuan. Ai thekson se fitorja e 25 prillit 2021 po i troket në derë tashmë.

Postimi i Tritan Shehut:

Falenderim per Gjirokastren.

Desheroj te falenderoj antaresine e PD te ketij qyteti vlerash dhe tradite per mbeshtetjen qe me dha perseri sot.

Desheroj t’i falenderoj te gjithe, ate shumice qe me mbeshteti, por dhe ata antare te PD prej me pak se 10% te te regjistruarve, qe nuk me votuan, duke me kujtuar se ka shume gjera qe duhet te permiresojme se bashku per periudhat e sfidat qe na presin.

Fitorja e madhe te 25 prillit 2021 po na troket ne dere tashme!