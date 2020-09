Përplasja me Turqinë, Greqia blen 18 avionë lufte nga ushtria franceze

Greqia ka konfirmuar planet per blerje avionesh luftarake pas perplasjeve ne mesdhe me Turqine. Në fund të vitit, kontrata e Ministrisë së Mbrojtjes në Greqi pritet të nënshkruhet me Francen me qellim blerjen e 18 avionëve luftarakë Rafale, me një kosto totale prej 2 miliardë eurosh.

Dy avionët e parë francezë pritet të zbarkojnë në Greqi në fund të vitit 2021.

Pas njoftimit të marrëveshjes së Kryeministrit, Kyriakos Mitsotakis me Presidentin Francez, Emanuel Macron, për blerjen e një skuadrilje të avionëve francezë, ceshtja tashme eshte marre ne dore nga Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Mbrojtjes dhe Armatimeve (GDAEE) dhe Forca Ajrore, citon lajmifundit.al. Temë e diskutimeve është koha e dorëzimit dhe integrimit të avioneve të rinj në radhët e ushtrise greke si dhe konfigurimi përfundimtar i armatimit të avionit.