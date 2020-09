Horoskopi per diten e sotme, 27 shtator 2020

Dashi

Kjo nuk është një ditë për të hezituar kur shihni se diçka ose dikush po shkon në drejtim të gabuar. Ju nuk keni pse ta vendosni veten në pozicionin e të qenit polici i botës, por duhet të flisni kur të shihni një padrejtësi. Krizat e vogla të ditës suaj duhet të trajtohen pa u bërë më të mëdha.

Demi

Ka ardhur koha për të bërë një pushim nga të qenit kaq serioz. Të mësosh të qeshësh me jetën kërkon një praktikë, prandaj filloni sot. Gjatë gjithë ditës do të jeni në gjendje të krijoni një atmosferë të këndshme përreth jush, e cila do t’ju mundësojë juve dhe të gjithë njerëzve tuaj të preferuar të argëtoheni shumë!

Binjaket

Ka kohe qe keni ecur me ritëm të ngadalë për një kohë të gjatë, dhe sot ju duhet të përpiqeni të arrini njerëzit që kanë lëvizur para jush. Do t’ju duhet të fusni të gjithë energjinë tuaj në këtë qëllim të vetëm. Lajmi i mirë është se të gjithë duan që ju të arrini suksesin dhe për këtë nuk do t’ju mungojë ndihma.

Gaforrja

Keshillohet te bëni shumë kujdes për njerëzit me të cilët ndani biznesin tuaj sot. Nuk është se nuk mund t’i besosh askujt; vetëm se disa njerëz (dhe ju ndoshta e dini kush janë ata) nuk janë aq të aftë për mirëbesim. Tregoni kujdes nga ata njerëz që duan të dinë gjithçka rreth jush

Luani

Lajkat janë një mjet i fuqishëm dhe që nuk e përdorni sa duhet! Ekziston gjithashtu një shans që ju të jeni vetë marrësi i disa komenteve të këndshme. Sa i përket aspektit sentimental, ai do të vijë duke u përmirësuar.

Virgjeresha

Merrni me shume informacion. Kurdoherë që hasni dikë ose diçka që nuk e kuptoni, atëherë duhet të bëni gjithçka që të mundeni për të edukuar veten në lidhje me të. Kurioziteti juaj intelektual ju ka çuar në shumë vende interesante në të kaluarën, dhe do ta bëjë përsëri nëse e lejoni!

Peshorja

Ndani histori nga e kaluara me dikë tjetër do t’ju afrojë më shumë me të. Por mbani disa informacione rezervë. Në aspektin profesional, gjasat janë që të merrni një rritje në detyrë të cilën nuk e keni pritur. Tregoni vullnetin e duhur për të kapur momentin.

Akrepi

Duhet ta keni vene re se një ose disa nga miqte tuaj ka kohë që ju ka dhënë mesazhe të përziera, dhe ju po ngatërroheni gjithnjë e më shumë për gjërat. Para se të humbni durimin tuaj, përpiquni të kuptoni gjithçka shpejt duke bërë sa më shumë pyetje!

Shigjetari

Parashikohet qe kjo e sotmja të jetë një ditë e qetë pa shumë aksion. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të përpiqeni që t’i trazoni pak ujërat për të pasur më shume emocion. Në aspektin sentimental parashikohet të njihni një person interesant.

Bricjapi

Në pjesen me te madhe te kohës ju pëlqen të jeni pranë njerëzve të tjerë, por sot mund të jetë një nga ato ditë kur njerëzit ju fërkojnë në mënyrën e gabuar. Përmbahuni për të bërë ndonjë gjykim për dikë ose diçka. Prisni derisa të filloni t’i shihni njerëzit në një mënyrë më objektive. Kjo është një ditë e shkëlqyeshme vetëm për një shëtitje solo ose një natë të qetë.

Ujori

Injoroni çdo koment negativ që vjen nga persona të parëndësishëm ne jeten tuaj. Ekziston një mundësi që shumë komente negative mund ta kenë burimin nga xhelozia. Në vend të kësaj, dëgjoni ato zëra në kokën tuaj që ju inkurajojnë të ecni përpara.

Peshqit

Nuk keni pse shprehni gjithcka. Sot, mos e ngatërroni sinqeritetin me ndarjen e tepërt të informacioneve. Mbajini të gjitha kartat tuaja nën mëngë dhe mos lejoni që të gjithë të dinë saktësisht se çfarë keni në mendjen tuaj. Nëse i lini të gjithë të dinë gjithçka rreth jush, çfarë do të kurseni për më vonë?/bw