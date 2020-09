Zvicra voton për t’i dhënë fund lëvizjes së lirë

Votuesit zviceranë do të vendosin sot nëse do të braktisin marrëveshjen e tyre të lëvizjes së lirë me BE-në.

Mbështetësit thonë se një lëvizje e tillë do ta lejojë Zvicrën të kontrollojë kufijtë e saj dhe të zgjedhë vetëm emigrantët që dëshiron.Kundërshtarët argumentojnë se kjo do të zhysë në recesion një ekonomi të shëndetshme dhe do të privojë qindra mijëra qytetarë zviceranë nga liria e tyre për të jetuar dhe punuar në të gjithë Evropën.

Ministri i Drejtësisë thotë se kjo do të krijonte një situatë “më të keqe se Brexit”. Zvicra vendosi shumë kohë më parë që të mos bashkohej me BE, por ajo kërkon të ketë qasje në zonën e tregtisë së lirë të Evropës dhe ajo dëshiron të bashkëpunojë me Brukselin në fusha si transporti, mjedisi dhe kërkimi dhe arsimi. Çmimi që duhet të paguajë për këtë është të përkrahë shtyllat kryesore të politikës së BE-së përfshirë lëvizjen e lirë dhe kufijtë e hapur të Shengenit. BE-ja ia ka bërë të qartë zviceranëve se nuk mund të zgjedhin vetëm atë që duan: nëse heqin dorë nga lëvizja e dorë, atëherë nuk do të përfitojnë më as nga marrëveshjet tregtare.

Propozimi erdhi nga Partia Popullore Zvicerane e krahut të djathtë (SVP), e cila është gjithashtu ideatorja e referendumit të mbajtur në 2014 për të vendosur kuota për emigrantët nga BE-ja.