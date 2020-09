Horoskopi per diten e sotme, 26 shtator 2020

Dashi

Mos hezitoni nëse shihni diçka që nuk po shkon mirë. Nuk keni pse ndiheni sikur po bëni rolin e policit, por nëse shihni një padrejtësi pse mos të flisni? Dilini gjërave ballë për ballë.

Demi

Rekomandohet te përpiquni t’i merrni gjërat më me sportivitet dhe qeshni më shumë. Kjo do t’ju ndihmojë si në jetën personale por edhe profesionale. Njerëzve iu pëlqen shumë të qëndrojnë pranë personave të lumtur.

Binjakët

Keni vepruar ngadalë për një periudhë kohore dhe sot është e rëndësishme që të komunikoni me persona që ju kanë dhënë gjithnjë mbështetje. Partneri/partnerja juaj mund të shfaqë pakënaqësi ndaj jush.

Gaforrja

Kujdes me atë që do ndani. Nuk është e thënë të mos i tregoni askujt, por disa persona nuk i mbajnë dot sekretet. Nëse dikush përpiqet të marrë informacion nga ju duke insistuar vazhdimisht, thjesht heshtni.

Luani

Mund të përdorni komplimente për të marrë atë që dëshironi, sot. Thjesht sigurohuni që ato që thoni të bazohen në të vërteta. Megjithatë, mund të jeni edhe ju personi që do ju komplimetojnë.

Virgjëresha

Ju duhet më shumë informacion, nëse jeni vërtet të interesuar rreth një personi apo diçkaje të caktuar. Të marrësh informacion për personin që jeni të interesuar, do të jetë gjithashtu mjaft interesante.

Peshorja

Kjo eshte një ditë e mbarë sa i përket aspektit financiar. Ekziston mundësia të gjeni një objekt mjaft të rëndësishëm për ju, që ka lidhje direkt me anën tuaj sentimentale. Të ndash diçka nga e kaluara me dikë do t’ju afrojë shumë me personin në fjalë.

Akrepi

Dikush prane jush do t’ju japë disa mesazhe që do t’ju bëjnë konfuz për një periudhë kohore. Tregohuni të duruar dhe mos hezitoni të pyesni. Sa i përket anës profesionale, parashikohet një ditë e zakonshme.

Shigjetari

Mos e filloni diten me revansh, merrni kohën e duhur. Ka gjasa të bëni një udhëtim të papritur, çfarë mund t’ju lodhë shumë. Ka gjasa që dikush të përpiqet të përhapë fjalë të pavërteta për ju.

Bricjapi

Mund te merrni sot disa hapa të guximshëm, të cilat do të shpërblehen shumë shpejt. Sot është një nga ato ditë kur gjërat në dashuri nuk do të ecin ashtu siç dëshiron. Mos bëni kritika të nxituara.

Ujori

Së fundi jeta juaj personale ka qenë fokusi i vëmendjes së disa personave të cilët nuk janë miqtë tuaj më të mirë. Tregohuni të kujdesshëm. Problemet në pritje duhet të zgjidhen së shpejti dhe ju e dini që fillimisht duke të mendoni pozitivisht.

Peshqit

Një ditë mjaft e mirë për personat e kësaj shenje që merren me biznes. Nëse dëshironi që t’i realizoni sukseset në planin financiar, ju nevojitet një përqendrim i mirë./bw