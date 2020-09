Zbardhen emrat/ Kush janë kandidatët që do të votohen për të garuar për deputetë të PD në qarkun e Dibrës

Zbardhet lista e emrave me kandidatët që do të votohen dhe më pas do të garojnë për deputetë nga qarku i Dibrës, duke përfaqësuar Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Gazetari Osman Stafa raporton për ‘BalkanWeb’ se nesër do të votohet për këta kandidatë, ndërsa ky proces do të nisë nga ora 10.00 deri në orën 18.00.

Dega Mat, Qarku Dibër, lista është si më poshtë:

1. BASIR ÇUPA

2. DEA KAZIU

3. DENISA VATA

4. DHURATA ÇUPI

5. KRESHNIK ÇOLLAKU

6. LINDITA DODA

7. NEZIR RIZVANI

Dega Bulqizë, Qarku Dibër, lista është si më poshtë:

1. BARDHYL RAMA

2. DURIM BALLA

3. EDMOND ISAKU

4. FLLANXA LOSHA

5. MUIS LLANAJ

6. PETRIT DODA

Dega Dibër, Qarku Dibër, lista është si më poshtë:

1. AGRON QOKU

2. ALBERT KOJKU

3. BAJRAM BALLIU

4. ILIR HYSA

5. JETON KALOSHI

6. LUAN HAKA

7. MIRELA MAZARI

8. NEHAT COLLAKU

9. XHEMAL GJUNKSHI