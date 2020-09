Sherr për pronësinë/ Qëlloi me armë në drejtim të fqinjit të tij, arrestohet 51-vjeçari në Tiranë

TIRANË- Një 51 vjeçar është arrestuar pasi qëlloi me armë gjahu çifte në drejtim të fqinjit të tij.

Pas një konflikti për motive pronësie me fqinjin e tij me iniciale G. B., me vetëgjyqësi 51 vjeçari me iniciale G.N. ka qëlluar në drejtim të tij, pa e dëmtuar atë, duke prishur rendin dhe qetësinë publike.

Sekuestrohet arma e gjahut çifte, të cilën 51-vjeçari e kishte me leje.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprat penale “Kanosja”, “Vetëgjyqësia” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”.