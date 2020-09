“Ik kërkoja shtetit drejtësinë”, gruaja e 71-vjeçarit që u vra nga RENEA ‘shpërthen’ ndaj mediave: Do jepni llogari për shpifjet

E ashpër ka qenë në reagimin e saj ndaj mediave gruaja e 71-vjeçarit Lefter Zhidru, i cili qëlloi me armë zjarri në drejtim të policisë, ndërsa u vra 5 orë me vonë nga RENEA.

Ngjarja në fjalë që terrorizoi për orë të tëra Elbasanin ndodhi në lagjen 11 Nëntori. Floresha Zhidru ka shpërthyer në akuza ndaj mediave, pasi sipas saj kanë shpifur për ngjarjen në fjalë, ndërsa duhet ta gjejnë drejtësinë tek shteti.

“Nuk dua t’ju shoh këtu me kamer. Pse s’erdhët kur ishte për të ardhur, por erdhët sot. Të lutem ik nga këtu. Ik kërkoja shtetit drejtësinë. Ku e gjetët sot?! Dje (Donte që dje të vinte media) Do jepni llogari për ato që keni shpifur Do jepni llogari për ato që keni shtuar në media! Do jepni llogari! (Ngre zërin)”, tha gruaja e revoltuar. Më poshtë ‘BalkanWeb’ sjell videon, e siguruar nga gazetarja Dorjana Bezat, ku dëgjohet gruaja e viktimës.