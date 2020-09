“Hera e parë në pluralizmin shqiptar”, Spaho nga Hasi: PD e vendosur që të përfaqësohet nga vullneti i qytetarëve

Ish-deputeti i partisë Demokratike, Edmond Spaho deklaroi se për herë të parë në pluralizmin e Shqipërisë, një parti politike cakton kandidatë për deputetë, emra që zgjidhen përmes votës së anëtarësisë.

Nga Hasi, Spaho tha se Partia Demokratike është e vendosur që përfaqësuesit e saj në çdo nivel të jenë produkt i vullnetit të qytetarëve dhe shembull i integriteti politik, shoqëror dhe profesional.

REAGIMI I SPAHOS

Per here te pare ne historinë e pluralizmit ne Shqiperi nje parti politike cakton kandidatet qe do e perfaqesojne ne Kuvendin e Shqiperise, ne pushtetin qendror dhe vendor nepermjet votes se antaresise.

Sot ne Degen e PD Has filloi procesi i votimit te kandidateve te Deges per poste te larta politike. Per here te pare ne historine e pluralizmit ne Shqiperi nje parti politike cakton kandidatet qe do e perfaqesojne ne Kuvendin e Shqiperise, ne pushtetin qendror dhe vendor nepermjet votes se antaresise.

Partia Demokratike eshte e vendosur qe perfaqesuesit e saj ne cdo nivel te jene produkt i vullnetit te qytetareve dhe shembull i integriteti politik, shoqeror dhe profesional. Partia Demokratike nuk ka qene dhe nuk do te jete kurre strehe e krimit dhe bandave, perfaqesuesve te oligarkeve, atyre qe shperdorojne mundin, djersen dhe taksat e qytetareve shqiptare.

Sot ne Has ka nje interesim te madh te strukturave te PD dhe anëtarësisë për te marre pjese dhe votuar kandidatet qe ata vete kane propozuar. Shkalla shume e larte e pjesëmarrjes është vlerësimi me i shkëlqyer që anëtarësia dhe qytetaret i bejne praktikes se re te PD për te zgjedhur përfaqësuesit e saj ne cdo nivel perfaqesimi nëpërmjet parimit nje anetar nje vote, si dhe mbështetje e plote e iniciativës se Z. Basha per te hapur Partine dhe thelluar me tej demokracine ne te.

Nje parti e hapur ku sundon demokracia eshte garanci per nje qeverisje te mire, ekonomi te zhvilluar, institucione te qendrueshme, drejtesi per te gjithe dhe progres drejt BE.