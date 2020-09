Akademiku shqiptar në SHBA boton studimin e tij më të ri

Akdemiku shqiptar Besnik Pula me anë të një postimi në Twitter ka zbuluar botimin e studimit të tij me të ri “Globalization Under and After Socialism” nga “Stanford Press”.

Akademiku është profesor asistent në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Virginia Tech në SHBA. Studimet dhe shkrimet e tij kryesore kanë të bëjnë me politikat zhvillimore, çështjet sociale dhe ato ekonomike.

Disa nga shkrimet e tij kryesore janë: Shoqëri të Mosbesimit, Demokracia në kushtet e klientelizmit, Ankthi i çuditshëm nga sondazhet, Hendeku i shpresës, Katastrofa e Brezit etj.