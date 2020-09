Nuk ndalen lëkundjet, tërmeti i tretë në Lushnjë

Ende pa u qetësuar nga tërmeti i para një ore një tjetër tërmet ka goditur Lushnjën.

Lëkundja e radhës raportohet me magnitudë 2.2 me thellësi 5 km.

Kjo është lëkundja e tretë për sot, dy lëkundjet e tjera kanë qenë me magnitudë 3.5 dhe 4.

Të shumtë janë qytetarët që raportuan se i kanë ndjerë lëkundjet e mëparshem.

Ministria e Mbrojtjes ka dhene edhe informacionin zyrtar ne lidhje me termetin me te madh te mbremjes se sotme.

Informacion paraprak:

Më datë 24.09.2020, ora 21:21:40 UTC, Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit ka regjistruar një lëkundje sizmike me magnitudë ML=4.2 ballë, me koordinata 41°04′ N dhe 19º 89′ E, me thellësi 17 km dhe me epiqendër 5 km në veri-perendim të qytetit Belsh.