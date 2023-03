Video skandali seksual në QSUT, ja kush është i arrestuari i parë

Një ditë pas publikimit të video skandalit në rrjetet sociale ku disa persona manifestojnë sjellje me natyrë seksuale ndaj një shtetaseje të pa identifikuar, policia e Tiranës ka arrestuar njërin prej të dyshuarve. Hetuesit thanë se kanë vënë në pranga për ngacmim seksual 24-vjeçarin nga Tepelena Evarist Pasha dhe pritet të mësojnë më shumë mbi vërtetësinë e xhirimit.

I arrestuari mesohet se ne kohen e ngjarjes ka qene punonjes i nje agjencie funerale ne Tirane dhe ndodhej ne QSUT, per te gjetur ndonje klient (familjare te personave qe humbin jeten dhe qe kerkojne sherbim funeral).

I arrestuari sipas policise, eshte person i denuar ne vitin 2009 per mbajtje droge pasi eshte kapur me 100 kilograme kanabis duke e transportuar nga zona e Gjirokastres, ne dejtim te Greqise.

Sipas njoftimit të Policisë në vitin 2009, krahas tij u shpallën në kërkim edhe tre persona të tjerë, të dyshuar si bashkëpunëtorë në trafikun e narkotikëve. Hetimet e kryera pas përfundimit të operacionit kanë treguar se sasia e lëndës narkotike ishte marrë në fshatin Lazarat dhe si destinacion përfundimtar kishte Greqinë.

"Pas një ndjekjeje të gjatë në një terren tepër të vështirë, rreth mesnatës, në vendin e quajtur "Manastiri" fare pranë vijës së kufirit, u bë e mundur kapja e njërit prej këtyre shtetasve, i cili ishte i armatosur me një armë zjarri tip kallashnikov me fishekë në gojë duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë që bënë bllokimin e tij. Më konkretisht, ai është Evarist Pasha, 19 vjeç, lindur në Tepelenë dhe banues në Memaliaj, student në Universitetin "Eqerem Çabej" Gjirokastër, në vitin e parë, dega Infermieri. Bashkë me këtë person u bllokua dhe lënda narkotike, e cila ishte e ambalazhuar në pako cilindrike të mbështjella me letër natriban të futura në katër çanta të mëdha, gjithsej rreth 100 kilogramë. Personat e tjerë mundën të largoheshin duke përfituar nga errësira dhe terreni tepër i vështirë." thuhej në komunikatën për shtyp të policisë.

Sipas Prokurorisë video është regjistruar në ambientet e urgjencës së qendrës spitalore universitare “Nënë Tereza” rreth muajit shkurt të vitit 2014. Ekspertët kanë dalë në këtë konkluzion pas krahasimit të pamjeve të mara nga video me fotografimet e policisë të ambienteve aktuale të qendrës spitalore ku dallohet që xhirimi nuk është aktual.

Dyshimet se i gjithë skandali ka ndodhur në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” vuri në lëvizje edhe Ministrinë e Shëndetësisë.

Ndërkohë dyshimet për kohën e regjistrimit i shprehu dhe drejtoresha e qendrës spitalore.Video tregon dy të rinj teksa abuzojnë seksualisht me një vajzë të re të shtrirë pa ndjenja në krevat në një ambient spitalor. Personi që regjistron videon që zgjat rreth 50 sekonda shprehet se ndodhen në spitalin “Nënë Tereza”.