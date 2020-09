Policia ishte e bindur se kishte falsifikuar patentën, mbetën pa fjalë kur e panë moshën e tij

Këto ditë, më i përfoluri në rrjetet sociale në Rusi është 33-vjeçari Denis Vashurin, i cili kohët e fundit dha një intervistë në kanalin e njohur në YouTube, në të cilën ai foli për faktin se ai duket fjalë si një adoleshent, edhe pse në fakt është një burrë i rritur.

Në certifikatën e lindjes tregohet qartë se Denis ka lindur në 1987, por duke gjykuar nga pamja e tij është e qartë se askush nuk do t’i kishte dhënë më shumë se 15 vjet.

Ai pranon që njerëzit habiten kur zbulojnë se sa vjeç është me të vërtetë dhe në një rast pòlicia dyshoi se ai kishte falsifikuar patentën e shoferit.

Pòlicia ishte e bindur se ai kishte falsifikuar patentën e shoferit dhe kur ai u vërtetoi atyre se sa vjeç ishte, ata mbetën pa fjalë.

Denis zbuloi se në fillim nuk e shqetësonte që ai ishte gjithmonë më i vogli mes fëmijëve, por me kalimin e viteve ai u bë gjithnjë e më i theksuar. Në foton e grupit nga shkolla e mesme, ai duket si një fëmijë i vogël mes adoleshentëve.

“Kur kuptova që nuk do të ndryshoja më fizikisht, në fillim u ndjeva paksa keq. Mendova se si do të dukej gjithçka, si do të vazhdonte jeta ime, nëse do të ishte e vështirë për mua”, thotë ky i ri.

Sot, ai arrin të bëjë një jetë pak a shumë normale, dhe ai thotë se megjithëse pamja e tij fizike është e re, trupi i tij është aq i vjetër nga brenda sa çdo person tjetër.