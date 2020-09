Habitet Merkel/ Erdogan dhe Mitsotakis qetësohen, përcaktojnë kur do të mbahet telekonferenca

Ndërhyrjet e ndërkombëtarëve duket se kanë bindur dy udhëheqësit e Turqisë dhe të Greqisë, Rexhep Taip Erdogan dhe Kyriakos Mitsotakis të tentojnë të flasin ndërmjet tyre për konfliktin e nisur për kërkimet për naftë në Mesdheun Lindor.

Gazeta turke “Hurriyet” ka raportuar se Kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhe Presidenti turk Erdogan do të zhvillojnë një telekonferencë sot, pas komunikimit trepalësh midis Presidentit Turk dhe Angela Merkel dhe Charles Michel.

“Presidenti Erdogan dha mesazhin se ne jemi gati për një dialog me Greqinë. Dhe kjo është ajo që Merkel dhe Michel dëshironin të dëgjonin “, shkruan kolumnisti Abdulkadir Selvi dhe shton se kontaktet ndërmjet tyre do të fillonin në 7 gusht, megjithatë, marrëveshja Greqi-Egjipt për një caktim të pjesshëm të kufijve detarë pezulloi dialogun e planifikuar.

Megjithëse Merkel ishte e tronditur, pasi priste që do të shpalleshin kontakte kërkimore midis dy vendeve, ajo më pas e pyeti Presidentin Erdogan nëse ai do të fliste me Mitsotakis në telefon. Dhe Erdogan u përgjigj ‘nëse është i pakushtëzuar, pse jo? Unë do të flas me të ’, duke hapur kështu derën e dialogut, raporton gazeta turke.

Kështu pas 6 vitesh ndërprerje pritet të nisin bisedimet mes Turqisë dhe Greqisë për çështjen e ujërave, të cilat ishin lënë pezull edhe kishin 14 vite që negocionin dhe u zhvilluan 60 raunde mes dy delegacioneve.

Erdogan mësohet se do të ketë biseda telefonike dhe me shefin e NATOS, Jens Stoltenberg dhe më pas gjatë ditës më pas me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Sipas deklaratës së bërë nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës, biseda me Leyen do të zhvillohet nëpërmjet videokonferencës në orën 16.30 (me orën e Turqisë). Kurse në orën 18.00 Erdogan do të zhvillojë një bisedë telefonike me Stoltenberg.