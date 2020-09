Shqipëria pjesë e COVAX, ish-ministri i PD: Qeveria i hipën “breshkës” për një grusht vaksinash Covid

Pasi ministria e Shëndetësisë bëri me dije se Shqipëria është bërë pjesë e COVAX për të siguruar vaksinat anti-covid, vjen një reagim nga ish-deputeti i PD-së Tritan Shehu.

Përmes një postimi në ‘Facebook’, ish-ministri i Shëndetësisë, Shehu teksa nuk i kurseu ironitë tha se qeveria i hipën “breshkës” për një grusht vaksinash Covid.

REAGIMI I SHEHUT:

Qeveria i hipen “breshkes” per nje grusht vaksinash Covid.

Sot Qeveria angazhohet me pompozitet, sic une e kisha paralajmeruar, se do te siguroje vaksinen Covid nepermjet COVAX- prit “gomar te mbije bar” i thone!

COVAX eshte nje organizem i krijuar se fundmi nga OBSH, GAVI e CEPI per te krijuar nje ballancim ne shperndarjen e vaksines mbas prodhimit te saj, kryesisht per Boten jo te zhvilluar, per te cilen dhe BE ka dhene nje financim prej 400 M $, pra per jo me shume se 20 milion te vaksinuar, ndersa ShBA e ka bojkotuar si te pa besueshem.

Ne rastin me te mire ky organizem do te mund te siguroje per vendet qe do te aplikojne nje sasi vaksinash deri per 20 % te popullesise se tyre e kjo ne hapesire kohore deri ne fund te vititi 2021, pra shume pak e ne kohe te gjate.

Kjo eshte e verteta e propagandes qeveritare per vaksinen Covid kur Qeveria jone duhej:

—Te kontraktoje direkt me prodhuesit serioze te mundeshem ose nepermjet qeverive te shteteve kryesore te Europes per te siguruar vaksinimin gratis te reth 2 milion qytetareve, ne nje kohe te njejte me ate te vendeve te BE.

Per fatkeqesine e shqiptareve kjo Qeveri di vetem “te kakarise” pa bere veze”!

Por jo per shume gjate tashme!