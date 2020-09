Foto/ 10 vrasësit serialë që nuk u kapën kurrë

Disa nga krimet më misterioze në historinë e njerëzimit, autorët e të cilëve vazhdojnë të jenë të lirë.

Në listën e mëposhtme do të shikoni nga përbindëshi i Firences te krimineli i makinetës, të cilit nuk u kapën kurrë.

1.Vrasësi i Zodiakut – Firmoste me këtë emër dhe i dërgoi letra shtypit ku thonte se kishte vrarë 37 persona në San Francisko.



2.Vrasësi i Parkut Kolonial – Vrau të paktën 8 persona pranë Parkut Kolonial në Virxhinia në fund të viteve ’80.



3.Fantazma i autostradës – Në vitet 1971 dhe 1972, 6 vajza afroamerikane u zhdukën në Uashington. Në njërën prej tyre u gjet një shënim: “Do të pranoj gjithçka kur të më kapni… nëse do të më kapni ndonjëherë”.



4.Burri i birrës – Vrau 6 persona në Indi në vitet 2006 dhe 2007. Viktimave u linte pranë një shishe birrë.



5.Vrasësi i Long Island – Ishte aktiv për 20 vite, nga 1993 në 2013, mendohet se ka vrarë 17 punëtorë seksi.



6.Vrasësi i makinetës – Ky vrasës fuste helm në pijet e makinetave dhe në vitin 1985 shkaktoi 12 viktima në Japoni.



7.Vrasësi i Autostradës së Lotëve – 16 femra u zhdukën në Kanada nga viti 1969 deri në vitin 2011. Të gjitha u rrëmbyen duke bërë autostop dhe më pas u vranë.



8.Vrasësi i I-70 – Një nga kriminelët më të kërkuar në SHBA. Ka vrarë me armë zjarri 9 persona në Teksas, Indiana, Misuri dhe Kansas.



9.Njeriu prej guri – Ka vrarë duke goditur me gur në kokë 13 të pastrehë në Indi, kur ata po flinin.



10.Përbindëshi i Firences – Ka vrarë 8 çifte nga viti 1969 deri në vitin 1985. Sulmonte të rinjtë kur ata ishin duke bërë dashuri brenda makinës.