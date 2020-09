Aksident i rëndë në Tiranë, dy të plagosur

Një aksident automobilistik ka ndodhur tek kryqëzimi i Laknasit, në Bërxullë. Dy mjete janë përplasur rëndë ku si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur shoferi dhe pasagjeri i njërit prej automjeteve.

Tiranë/Informacion paraprak

Me date 22.09.2020, rreth orës 09:30, tek kryqëzimi i Laknasit, në Bërxullë, janë përfshirë në përplasje mjeti me drejtues shtetasin K.M., dhe pasagjer V.Zh, me mjetin me drejtues shtetasin A.N. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar drejtuesi i mjetit K.M dhe pasagjeri në mjet V.Zh., të cilët u dërguan në spital, dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor dhe sherbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.