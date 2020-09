“X5” me targa angleze godet ambulancën në Sarandë, plagoset rëndë infemierja

Një ambulancë e spitalit të Sarandës është përfshirë në një aksident mëngjesin e sotëm. Ngjarja ne oren 04.00 ne kryqezimin e lagjes nr.3.

Sipas policisë, mjeti i spitalit po shkonte te merrte nje pacient, në momentin kur është goditur me nje automjet.

Nga aksidenti ka mbetur e plagosur shtetasja me iniciale A.R, 58 vjeçe, me detyrë infermiere. Ajo mësohet se është në gjndje të rëndë dhe është nisur me helikopter drejt Spitalit Ushtarak në Tiranë.

Pas hetimeve në vendin e ngjarjes, policia tha se ambulanca eshte perplasur me nje mjet BMVV X5 me targa angleze, i cili ka perfunduar brenda lokalit te shtetasit E.K.

Si pasojë e lëvizjes së pakontrolluar mësohet se ka pësuar dëmtime edhe automjeti me targa angleze ndërkohë që eshte demtuar drejtuesi i mjetit.

Njoftimi i policise:

Sarandë/Informacion paraprak

Rreth ores 04:21, në kryqëzimin e quajtur “Kolagji”, lagja nr.2, Sarandë, një autoambulancë e spitalit të Sarandës me drejtues shtetasin A.K., 54vjeç, banues në Sarandë është perplasur me mjetin tip BMW, me drejtues shtetasin K.K., 24 vjeç, banues në Sarandë.

Si pasojë e aksidentit është dëmtuar shtetasja A.R., rreth 58 vjeçe, në gjëndje të rëndë shëndetsore

Ndërsa dy drejtuesit e mjeteve janë lënduar lehtë jashtë rrezikut pë jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.