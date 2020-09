Studimi/ Nëse keni puçrra gjatë adoleshencës, keni më shumë mundësi të bëheni të suksesshëm

Zakonisht aknet shkaktojnë shqetësime emocionale, ndikojnë në vetëvlerësimin tonë dhe madje të lënë shenja të përhershme fizike.

“Bright Side” shkruan se përafërsisht 9.4% e njerëzve vuajnë nga aknet dhe adoleshentët 15-19 vjeç mund të kenë më shumë se të tjerët. Gjithashtu ajo shkruan se ekzistojnë disa anë pozitive të të pasurit akne.

Një temë interesante u analizua në një studim: një lidhje midis puçrrave, zhvillimit të stresit dhe më pas statusit të ardhshëm social dhe ekonomik të të rinjve. Më shumë se 90,000 studentë me probleme të lëkurës morën pjesë në eksperiment. Që nga fillimi, rezultatet kanë treguar se vajzat kanë më shumë të ngjarë të shqetësohen për puçrrat sesa djemtë.

Studiuesit vendosën të eksplorojnë më tej për të parë se si adoleshentët përballen me këtë gjendje dhe si ndikon ajo në zgjedhjet e tyre.

Studiuesit u përqendruan tek puçrrat e shkaktuara nga puberteti, raca dhe gjenetika. Kështu, ky problem që është mjaft i vështirë për tu trajtuar shpejt, mund të ndikojë në vetëvlerësimin e dikujt, duke i bërë të ndihen më pak tërheqës dhe më pak të pranuar shoqërisht nga të tjerët.

Është zbuluar se studentët që nuk ndihen të bukur mes bashkëmoshatarëve të tyre, vendosin të bëjnë përpjekje në arsimim dhe vetë-zhvillim, në vend që të kalojnë kohën duke u shoqëruar me të tjerë. Për shembull, u zbulua se kur adoleshentët me puçrra duhej të zgjidhnin midis pjesëmarrjes në klube sportive ose klube që kishin të bënin me studimin, ata kryesisht zgjidhnin këtë të fundit.

Kjo bëri që ata të merrnin nota më të larta në shkollë, të kishin një performancë më të mirë në krahasim me të tjerët dhe të kishin më pak probleme me diplomën në kolegj.

Studiuesit gjetën disa prova që tregonin se puçrrat mund të lidhet me punë më të mira dhe me një potencial më të madh për të fituar. Një arsimim i mirë dhe një diplomë e mirë mund t’u ofrojnë shumë mundësi këtyre studentëve. Pra, shanset janë më të mira kur bëhet fjalë për të gjetur një punë me pagë të kënaqshme.