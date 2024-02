Organizimi i Asamblesë dhe raportimi për qarqet, mblidhet sot grupi parlamentar i PS-së

Ditën e sotme (21 shtator) do të mblidhet grupi parlamentar socialist.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas informacioneve, në fokus të diskutimeve do të jetë organizimi i asamblesë dhe raportimi i përjavshëm për qarqet.

Asambleja e Partisë Socialiste mendohet do të mbahet në javën e parë të tetorit dhe do të organizohet në 3 rajone, një në Shkodër, Fier dhe Tiranë. Ata do të lidhen me njëra tjetrën online, për të bërë të mundur respektimin e masave anticovid.

Drejtuesit politikë të PS-së nëpër qarqe kanë nisur takimet dhe pritet që Taulant Balla të bëjë një përmbledhje nga grupi socialist për t'ia paraqitur kryeministrit Rama.