Ngjarja në Astir, Policia identifikon autorin, 21-vjeçari jetonte në të njëjtin pallat me të plagosurin

Policia ka identifikuar tashmë autorin e plagosjes në Astir të Spartak Beqarajt.

Burime bëjnë me dije se autori është një 21- vjeçar me inicialet A.M, dhe u largua menjëherë pasi qëlloi me pistoletë në këmbë komshiun e tij.

Konfirmohet se Beqaraj dhe 21-vjeçari jetonin në të njëjtin pallat, dhe nuk dihet ende nëse ishin komshinj apo jo.

NJOFTIMI NGA POLICIA:

Tiranë

Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë se në Unazë të Re, është plagosur me armë zjarri në këmbë shtetasi S.B., i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën, ju bëjmë me dije se :

Sherbimet e Komisariatit të Policisë Nr.6, falë veprimeve të shpejta dhe profesionale kanë bërë të mundur identifikimin si autorë të dyshuar shtetasin A.M., 20 vjeç.

Nga ana e Policisë po punohet për kapjen dhe shoqërimin e tij.