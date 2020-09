Kërcënoi vjehrrin me armë zjarri/ Arrestohet në flagrancë 31-vjeçari

Një 31-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia pasi akuzohet për veprat penale “Armëmbajtja pa leje” , “Kundërshtim i punonjësit të policisë” dhe “Dhunë në familje”.

Mbrëmjen e djeshme, Elton Meta me një armë zjarri kërcënonte se do të vriste veten. Policia ka njoftuar se 31-vjeçari, për motive të dobëta kishte shkuar në fshatin Zhupan, në oborrin e banesës së vjehrrit të tij, dhe ka kanosur me një armë zjarri personat që ndodheshin në banesë. Më pas ka dalë në portën e oborrit të banesës dhe kërcënonte se do vriste veten me armën që dispononte.

Teksa u morën masa sigurie për banorët përreth duke vendosur perimetër sigurie dhe pas afro 5 orë negociatash mes RENEAS dhe 31-vjeçarit, u bë e mundur që ky shtetas të bindej për të mos kryer vetvrajse dhe t’i dorëzohej shërbimeve të Policisë

Ndërkohë në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit kallashnikov, 2 gëzhoja dhe 25 fishekë luftarak.

Njoftimi i plotë i policisë:

Fier

Arrestohet në flagrancë për veprat penale “Armëmbajtja pa leje” , “Kundërshtim i punonjësit të policisë” dhe “Dhunë në familje” shtetasi E. M., i cili mbrëmjen e djeshme me një armë zjarri kërcënonte se do të vriste veten.

Shërbimet e DVP Fier, pas marrjes së njoftimit se në fshatin Zhupan, një shtetas po tentonte të vriste veten me armë zjarri, menjëherë shkuan në vendngjarje.

Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike të autorit ndërhyrja e shërbimeve të policisë vendore ishte me rrizk për jetën e tyre por edhe të autorit pasi kërcënonte herë pas herë se do vriste veten dhe mos të afrohej njëri në oborrin e banesës.

Menjëherë në drejtim të vendngjarjes shkuan forcat speciale Renea dhe grupi negociator, si dhe u ngrit grupi hetimor i kryesuar nga Prokurori .

Ndërkohë u morën masa sigurie për banorët përrreth duke vendosur perimetër sigurie dhe pas afro 5 orë negociatash mes Reneas dhe 31-vjeçarit, u bë e mundur që ky shtetas të bindej për të mos kryer vetvrajse dhe t’i dorëzohej shërbimeve të Policisë.

Pas kryerjes së veprimeve hetimore, nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit E. M., 31 vjeç, banues në Peshtan, për veprat penale “Armëmbajtja pa leje”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë” dhe “Dhunë në familje”.

31-vjeçari, për motive të dobëta kishte shkuar në fshatin Zhupan, në oborrin e banesës së vjehrrit të tij, dhe ka kanosur me një armë zjarri personat që ndodheshin në banesë. Më pas ka dalë në portën e oborrit të banesës dhe kërcënonte se do vriste veten me armën që dispononte.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit kallashnikov, 2 gëzhoja dhe 25 fishekë luftarak.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprime të mëtejshme.