Admirali turk: Shqipëria s`duhet ta pranojë zgjerimin e kufrit të Greqisë

Admirali Xhihat Jajxhë është rikthyer në televizionet turke me deklaratat paralajmëruese ndaj rrezikut që Greqia të përfitojë nga zona detare sërish në kurriz të Shqipërisë dhe Egjiptit, që të përdoren si precedentë ndaj Turqisë.

Me marrëveshjen mes Italisë dhe Greqisë, Xhihat Jajxhë thekson se të drejtat e Shqipërisë dhe të Libisë u shkelën.

“Nëse marrëveshja për detin Jon do të ishte tre palëshe, Shqipëria do të fitonte nga zonat detare në vijën jugperëndim-verilindje, pra do të kishte disa prej zonave të cilat i mori Greqia. Shqipëria duhet ta kundërshtojnë këtë marrëveshje dhe Turqia duhet ta ndërgjegjësojë për këtë”.

Nën frymën e asaj çfarë bënë turqit në vitin 2009, Jajxhë ka një këshillë për Egjiptin, që nuk duhet të mashtrohet si Shqipëria.

“Egjipti duhet ta rishikojë marrëveshjen me Greqinë pasi bie në kundërshtim me interesat e saj. Ne duhet të denoncojmë këtë marrëveshje njësoj siç vepruam me marrëveshjen e zonave ekonomike detare, që Greqia nënshkroi me Shqipërinë në vitin 2009.

Edhe në atë rast, Greqia arriti t’u jepte ishujve të saj autoritet të plotë me territorin tokësor kontinental dhe Shqipëria e pranoi faktikisht këtë.

Më pas nga ndërhyrja që bëri Turqia, Shqipëria u ndërgjegjësua se pësoi një humbje të madhe në zonat e saj detare dhe më pas u aplikua nga kryeministri aktual i vendit në Gjykatën Kushtetuese, që e anuloi atë marrëveshje”.