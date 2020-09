Pas rritjes së rasteve me coronavirus, Franca, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar vendosin masa të reja lokale

Vendet evropiane kanë vendosur kufizime të reja pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tha se rastet globale me COVID-19 kishin shkuar në mbi 30 milionë.

Autoritetet në Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar janë të dyja për të futur masa të reja për të luftuar përhapjen e virusit, pasi rastet në qarqe vazhdojnë të rriten, ndërsa Spanja është vendosur gjithashtu të shpallë rregulla të reja.

Masat lokale në Mbretërinë e Bashkuar

Qeveria Britanike ka njoftuar një seri bllokimesh lokale në zonat e saj më të prekura dhe nga e hëna, kufizimet në të gjithë vendin që kufizojnë tubimet shoqërore në gjashtë persona ose më pak do të hyjnë në fuqi në Angli.

Shifrat nga Zyra e Statistikave Kombëtare të vendit treguan se 6,000 raste të reja të COVID-19 u raportuan çdo ditë në Angli gjatë javës së parë të shtatorit – duke sinjalizuar një rritje të numrit të infeksioneve në javët e fundit.

Të enjten, qeveria njoftoi kufizime më të ashpra në verilindje të Anglisë, të cilat do të prekin rreth 2 milionë qytetarë.

Kështu, njerëzit në qytete përfshirë Newcastle dhe Sunderland nuk do të lejohen më të takohen me të tjerët jashtë shtëpive të tyre, ndërsa baret do të jenë në gjendje të ofrojnë shërbim tryeze dhe vendet e argëtimit do të duhet të mbyllen që nga ora 10 pasdite.

Ndërsa të premten, Westminster tha se zona të mëtejshme në Angli (Lancashire, Merseyside, Warrington dhe Halton) tani po klasifikohen si “zona të ndërhyrjes”, me masat e vendosura për të hyrë në fuqi të martën.

Gjithashtu u njoftuan rregullore të reja lokale në zonat e Wolverhampton, Oadby & Wigston në Midlands, dhe pjesë të Bradford, Kirklees dhe Calderdale në West Yorkshire.

Masat do të ndryshojnë midis zonave, tha Sekretari i Shëndetësisë i Mbretërisë së Bashkuar, Matt Hancock.

‘Zonat e kuqe’ të Francës shohin një shtrëngim të rregullave

Në Francë, ku rastet e reja në fundjavë kaluan 10,000 çdo ditë, kufizime më të rrepta u vendosën në Marsejë dhe Bordeaux gjatë javës në lidhje me tubimet e plazhit, vizitën e të moshuarve në shtëpitë e kujdesit dhe ngjarjet publike që ndodhin jashtë.

Qytetarët në “zonat e kuqe” të tjera Lyon dhe Nice u lanë duke parashikuar masa të reja pas një njoftimi nga ministri i shëndetësisë i vendit të enjten tha se autoritetet lokale kishin kohë deri në fundjavë për të paraqitur planet e tyre për kufizimet.

Nevojitet një veprim ‘vendimtar’ në Madrid

Ndërsa Spanja po lufton gjithashtu me një ringjallje të virusit, nivelet e vdekshmërisë janë aktualisht shumë poshtë totalit të regjistruar në pranverë.

Madridi është edhe një herë në qendër të shpërthimit, duke llogaritur një të tretën e shifrës kombëtare për të dy, infeksionet dhe vdekjet, ndërsa drejtori i OBSH-së përshkroi normat e transmetimit si “alarmante”.

Zyrtarët në qytet kanë bërë thirrje për veprim “vendimtar” nga qeveria, duke thënë se kryeqyteti ishte i mbingarkuar pasi një në pesë shtretër spitalesh është zënë nga pacientët me COVID-19.

Qeveria rajonale e Madridit të premten njoftoi kufizime të reja të lëvizjes që do të hyjnë në fuqi të hënën.

Masat do të prekin njerëzit që jetojnë në “37 zona themelore shëndetësore” ku virusi është veçanërisht i përhapur – 26 nga këto zona janë të vendosura në rrethe të qytetit dhe pjesa tjetër janë në komuna të tjera në rajonin e Madridit.