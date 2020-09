Cikloni ‘Ianos’ kalon në Greqi, një i vdekur, dy të zhdukur, pamje apokaliptike

Greket kanë përjetuar një natë tmerri pas goditjes së ciklonit ‘Ianos’. Sipas mediave vendase, ngjarja shkaktoi pamje apokaliptike që goditi ishujt e detit Jon, Peloponezin Perëndimor, Thesalia dhe Kardica, cikloni ka shkaktuar edhe viktimën e parë.

Ai eshte një i moshuar në fshatin Farsala, afër Larisës, ndërkohë, që dy persona në Kardica rezultojnë të zhdukur, konkretisht . Mësohet se bëhet fjalë për një grua, të cilën e rrëmbyen shifrat e furishëm bashkë me makinën e saj si dhe për një fermer.

Sipas autoriteteve 645 banorë janë të bllokuar në shtëpi, ndërsa evakuimet nga forcat speciale EKAM dhe zjarrfikëset kanë vijuar përgjatë gjithë natës. Mediat raportuan se si pasojë e stuhisë së fuqishme, 3 punëtorë qëndruan 10 orë mbi pemë, kur makina u rrëmbye nga lumi i furishëm, derisa përfundoi me sukses operacioni i evakuimit në Almiro.



Mes të shpëtuarve ishte dhe një familje në Sofades, Kardica, me një fëmijë 3-vjeçar, të cilët u evakuuan me helikopter nga tarraca e shtëpisë. Raportohet se 2450 thirrje telefonike për ndihmë kanë ardhur nga fshatrat të tëra të përmbytura, ndërkohë që dëmet materiale janë të mëdha.

Në ditën e tretë, parashikohet që uragani do të godasë me të njëjtën fuqi Jugun e Gadishullit të Peloponezit, në Greqinë Qendrore (Sterea) dhe në Kretën perëndimore.



Gjatë orëve në vijim, parashihet që të ketë reshje të furishme dhe erëra të fuqishme në zonat lindore dhe jugore të Greqisë tokësore, në jug të detit Jon, në veri të ishullit Evia, ishujt verior dhe perëndimor të kompleksit Cyklades, Chania në Kretë dhe ishujt e Egjeut. Autoritetet bëjnë me dije se ‘Ianos’ ka arritur mëngjesin e sotëm në Athinë e zonat përreth, ndërsa fenomeni është në zhvillim.