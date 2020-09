Tensionet në Mesdhe/ Erdogan ashpërson tonet: Nëse Greqia tregon forcë në Kastelorizo, ne…

Retorika provokuese vazhdon nga presidenti turk , i cili, megjithëse pretendon se nuk e ka problem të takohet me Kyriakos Mitsotakis , lë këshilla për qëndrimin e Greqisë në Kastelorizo, ndërsa pohon se Oruts Reyes do të vazhdojë hetimet sapo të përfundojë puna e mirëmbajtjes.

Ai tha se tërheqja e anijes kërkimore u bë për të lejuar një afrim diplomatik me Greqinë , por kjo nuk do të thotë që operacionet turke në rajon kanë mbaruar.

“Nuk e kam problem të takohem me Kryeministrin Grek Kyriakos Mitsotakis, ” u tha Rexhep Tajip Erdogan gazetarëve pas lutjeve të së Premtes në Xhaminë Ali në Stamboll, i shoqëruar nga anëtarët e kabinetit. Siç tha ai, ajo që ka rëndësi është “çfarë do të diskutojmë dhe në çfarë konteksti do të takojmë”.

Ai la gjithashtu sugjerime për qëndrimin e Greqisë, duke thënë se ” me atë që po bën në Kastelorizo” takimi me Kryeministrin Grek do të jetë i vështirë. Në fakt, ai la këshilla kundër Katerina Sakellaropoulou, duke thënë se nNëse Presidenti i Greqisë vjen në Kastellorizo dhe demonstron fuqinë e tij, atëherë ne do të bëjmë edhe më shumë .”

Duke iu referuar anijes kërkimore Oruts Reyes , Erdogan tha se ai do të kthehej në detyrë pasi të ketë përfunduar puna e mirëmbajtjes , duke vënë në dukje se procesi i tërheqjes së anijes gjithashtu do të thotë diçka.

Erdogan vuri theks të veçantë në pandeminë e koronavirusit , duke bërë thirrje për t’i dhënë fund lehtësimit të masave, ndërsa foli për mesazhe pozitive në lidhje me vaksinën pas vitit të ri.