Erdogan zbulon se çfarë kërkon Turqia nga Ballkan

Presidenti turk, Rexhep Taip Erdogan duket i vendosur për të vazhduar me strategjinë e tij në Ballkan, pavarësisht shqetësimit në rritje të Brukselit në lidhje me këtë çështje. Lideri turk tregon edhe kushtet që ka për Perëndimin që të “tërhiqet” nga Ballkani.

“Thonë çfarë do Turqia në Ballkan? Po ju përgjigjem me pyetje. Nëse ne tërhiqemi, Franca do të heqë dorë nga politika e saj kolonizuese? Bashkimi Europian do të ndryshojë dyfytyrësinë dhe nuk do të zbatojnë më standarde të dyfishta me Turqinë? Do të mbajnë premtimet që na kanë dhënë? Do të heqin dorë ata që kanë llogari të hapura dhe të largohen nga rajoni? Nëse del dikush dhe thotë një përgjigje PO për këto pyetje, do të ndryshojmë strategji në politikën tonë të jashtme”.

Erdogan u ndal edhe te kërkimet për naftë dhe gaz në Mesdhe duke shprehur vendosmëri për vijimin e aksionit.

Anija Oruç Reis u kthye në Antalia për shkaqe teknike, por kërkimet do t’i vijojë anija Javuz Sulltan deri në 12 tetor.