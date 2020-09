U mori miliona lekë, del dosja, babai e vëllai vranë Eglantina Bucin se nuk pranoi “dhëndërrin” e tyre

Tete vjet pas gjetjes së eshtrave të Eglantina Bucit prokuroria ka arritur të zbardhë vrasjen e saj dhe të çojë para drejtësisë si autorë babain dhe vëllain, Faik dhe Shkëlzen Bucin.

Ne dosjen e plotë të kësaj ngjarjeje makabre ku babai dhe vëllai i një vajze të re kanë bashkëpunuar për disa muaj për ti marrë jetën pasi refuzoi të martohej me të zgjedhurin prej tyre.

Gjithashtu sipas dëshmitarit M.T i cili ka qenë i pranishëm dhe në momentin e ekzekutimit siç ai pretendon, Eglantina kishte marrë dhe disa milionë lekë nga familja e saj para se të largohej me të dashurin e saj dhe të përfundonte në një qendër rehabilitimi, më pas për disa kohë në banesën e xhaxhait dhe në fund një viktimë në një zonë të thellë të Dajtit.

Sipas dëshmitarit M.T ai ka pasur shoqëri me Shkëlzen Bucin gjatë vitit 2011 ose 2012 dhe ka pasur dijeni të problematikave që ka pasur shtetasja Eglantina Buci me të vëllanë por dhe me babain e saj, Faik Buci.

Në dosjen e prokurorisë ku është zbardhur dhe dëshmia e M.T saktësohet se:

Shkak i këtyre problemeve ka qenë se Eglantina kishte marrë një sasi lekësh nga banesa dhe ishte larguar, si dhe Eglantinën e kishin fejuar pa dëshirën e saj, i vëllai si dhe babai i saj. Nuk i kujtohet fiks si periudhë por mban mënd se në kohën që Eglantina ka qenë e fejuar, ajo këtë djalë nuk e donte dhe pasi ka marrë paratë nga shtëpia, ajo është larguar me një djalë që dashuronte të cilin mesa di ai ka pasur një dyqan afër shtëpisë së Eglantinës, dyqan ushqimor. Pasi është larguar nga banesa e saj, pas disa kohësh mban mënd se policia ka zbuluar venndndodhjen e Eglantinës si dhe e kanë shoqëruar Eglantinën në Komisariatin e Kamzës.

Ai (M.T.) ka shoqëruar me makinën e tij shtetasin Faik Buci si dhe nusen e tij Lirije Buci (njerka e Eglantinës), në Komisariatin e Kamzës. Po kështu mban mend se Shkëlzeni ka vajtur në këtë komisariat pak më vonë pasi ishte në punë. Mesa i kujtohet Faiku me Shkëlzenin kanë hyrë brenda në Komisariat, ndërsa ai me shtetasen Lirije Buci e cila është njerka e Eglantinës kanë qëndruar bashkë në lokal. Pas rreth një ore Faiku me Shkëlzenin kanë dalë nga komisariati, ndërsa Eglantinën e ka shoqëruar policia në një qendër rehabilitimi, me sa i kujtohet në Linzë.

Pas kësaj periudhe mban mënd ata kanë vazhduar gjyqet me personin që ishte larguar Eglantina, por edhe me personat e tjerë që ishin të përfshirë në largimin apo shfrytëzimin e saj. Mbante mend se një herë gjatë zhvillimit të gjyqit Faiku e ka kërcënuar Eglantinën duke i kërkuar llogari për shumën e lekëve që ajo kishte marrë nga shtëpia.

Ai ka qënë i pranishëm kur Faiku ka bërë këtë bisedë me Shkëlzenin. Gjatë kësaj periudhe Faiku me Shkëlzenin leviznin me automjetin e tij (të M.T.) dhe kjo është edhe arsyeja që ai ka qënë pranishëm në çdo bisedë që ata zhvillonin me njëri tjetrin. Më pas nga Shkëlzeni ka mësuar se Eglantina ishte larguar nga qendra rehabilitimit dhe qëndronte tek xhaxhai i saj i quajtur Bashkim Buci, i cili Shkëlzeni i kishte thënë se banonte në Babrru. Gjatë kohës që Eglantina qëndronte tek xhaxhai i saj Shkëlzeni i ka propozuar atij (M.T.) që të lidhet me Eglantinën me qëllim që ajo të afrohej me të shtëpisë së saj, të paktën kështu i ka thënë Shkëlzeni.

Në këtë kohë për të bërë të mundur lidhjen me të Shkëlzeni i ka dhënë numrin e telefonit të Eglantinës. Gjatë kësaj kohe ai ka filluar të komunikojë në telefon me l dhe e ka takuar herën e parë vetëm me Eglantinën. Ndërsa herën e dytë ajo ka marrë në takim edhe xhaxhain e saj Bashkimin. Me xhaxhain e saj është takuar tek lokal Fresku. Ndërsa herën e tretë është takuar në rrugën e “Dibrës” përballë “Shkollës së Bashkuar”, ku në këtë takim i ka dhënë Eglantinës një unazë të cilën atij më parë ja kishte dhënë babai i saj Faik Buci, që gjoja do të fejohej me të.



Pas disa kohësh duke qenë se Eglantina e shqetësonte në telefon në orët e vona të natës si dhe kanë filluar të interesohen për banesën e tij (të M.T.) duke qenë se nuk donte të rrezikonte familjen e tij, pasi ishte i martuar, i ka shkëputur marrëdhëniet me Eglantinën. Nga Shkëlzeni gjithashtu ka mësuar se Faiku, por edhe Shkëlzeni kishin debatuar me shtetasin Bashkim Buci, për arsyen se përse ai e mbante në shtëpinë e tij Eglantinën.

Po kështu mban mënd se tek kafe “Evropa” janë takuar Eglantina, Faiku, Shkëlzeni, djali me të cilin ishte larguar Eglantina pasi ajo kishte marrë lekët nga shtëpia, si dhe një djalë tjetër me emrin “Visi”, i cili ishte shoku i të dashurit të Eglantinës. Nga Shkëlzeni ka mësuar se takimi ishte bërë me qëllimin që personi të pranonte fejesën me vajzën dhe familja ta pranonte këtë fejesë. Në përfundim të bisedës ata kishin rënë dakord për këtë fejesë. Që prej këtij takimi shtetasi Shkëlzen Buci ka rikrijuar lidhje me motrën e tij Eglantinën dhe ata komunikonin në telefon së bashku”.

M.T, i cili tashmë ka marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë ka sqaruar të itinerarin që ka ndjekur Shkëlzen Buci me të dhe me të motrën në makinë deri në vendin ku dhe u gjendën eshtrat e 23-vjeçares Eglantina Buci.

Me një përshkrim të detajuar M.T ka rrëfyer të gjithë dinamikën e ngjarjeve të 14 shtatorit të vitit 2012.



Pasi Shkëlzeni ishte afruar me të motrën duke përdorur dhe M.T si të dashur karrem për të ai i ka hipur në makinë dhe është nisur drejt Dajtit, pas më shumë se 1 orë rrugëtim ai ka gjetur vendin ideal për të qëlluar 2 herë mbi motrën e tij.

Vrasja e Eglantina Bucit

Sispas dosjes së zbardhur nga Fax Neës M.T ka rrëfyer me detaje vrasjen e Eglantina Bucit, nga i vëllai i saj Shkëlzen Buci, me urdhër të babait Faik Buci:

“Gjatë kësaj periudhe ai (M.T.) ka pasur në përdorim edhe një automjet tjetër i cili ka qënë “Volksvagen Golf 2” ngjyra e bardhë me targa të reja “AA” të cilat nuk i kujtohen. Ky automjet ka qenë në pronësinë e një interesuari i cili donte ti marrë makinën tip “Golf 2″ ngjyrë e bardhë Shkëlzenit. Aty ka parë se në automjet në sediljen e parë të pasagjerit ishte ulur Eglantina. Ai (M.T.) ka hipur në automjet dhe është ulur në sedilien e pasme të tij.

Në këtë moment Shkëlzéni i ka thënë se do të shkonin të pinin kafe dhe se nuk do të vonoheshin shumë. Kanë marrë rrugën në drejtim të malit të Dajtit duke bërë bisedë normale. Pasi kanë marrë djathtas në drejtim të gurores, Eglantina i ka thënë Shkëlzenit i cili drejtonte automjetin Ça duam këtej, ku po na çon” dhe Shkëlzeni i ka thënë që “këtej është më qetë”, citon tv fax.

Pasi kanë kaluar vendin e quajtur “Guroret” në Dajt Eglantina është shqetësuar dhe i ka thënë Shkëlzenit “Mos më bësh gjë”, por Shkëlzeni i është përgjigjur që “Pasi të mi tregosh të gjitha ato që di dhe që ke bërë do të kthehemi prap”. Në këto moment Eglantina i ka thënë “Po përse këtej, ato që unë di ti kam thënë”, por Shkëlzeni i ka thënë që “poshtë ti bërtet, mẽ mirë këtej”. Gjatë rrugës Shkëlzeni vazhdonte ta pyeste

Eglantinën si: pse ike me atë, lekët pse i more, pse na turpërove etj., dhe Eglantina i është përgjigjur se “Lekët mi morën se më droguan, ju më fejuat me zor me personin që nuk e doja” dhe biseda të tjera të ndryshme.

Nga momenti që kemi kaluar “Guroret” dhe janë kthyer majtas në drejtim të Qafë Mollës, rruga ka zgjatur rreth një orës deri tek vendi ku Shkëlzeni ka ndaluar automjetin. Gjatë gjithë rrugës Shkëlzeni vazhdonte

ti bënte presion Eglantinës me pyetje të ndryshme dhe një moment ajo (Eglantina) përpara se ai ta ndalonte automjetin i ka thënë “pranoj të fejohem me kẽ të doni ju, edhe sakat të jetë se kam problem”, por Shkëlzeni i ka thënë “e ke marrë rrugën e mutit ti, tani thuaj çfarë të duash, po i more lekët nga shtëpia dhe ti hanë të tjerët”.

Shkëlzeni ka vazhduar rrugën në një rrugë të paasfaltuar dhe në një vend me pisha Shkëlzeni ka ndaluar makinën në anë të rrugës. Ka zbritur i pari Shkëlzeni, më pas ka zbritur edhe Eglantina dhe të dy së bashku janë drejtuar poshtë në një lëndinë ku debatonin gjatë rrugës dhe në anën e djathtë të lëndinës që ishin duke ecur kishte pisha të larta. Kanë ndaluar në një distancë rreth 50 metër larg automjetit ndërsa ai (M.T.)ka zbritur nga automjeti për të pirë cigare para mjetit.

Gjatë kësaj kohe Shkëlzenit i bie telefoni që ai kishte lënë në makinë, nuk i kujtohet nëse ishte mesazh apo thirrje dhe e ka marrë telefonin që t’ja çojë Shkëlzenit. Kur ka arrit tek vendi ku ata po bisedonin i ka dhënë telefonin Shkëlzenit, por ai e ka parë dhe e ka fut në xhep.

Në këto momente Eglantina i është drejtuar atij (M.T.) me fjalët “Foli Shkëlzenit se mos më ban ndonjë gjë, se nuk është në terezi fare”. Ai (M.T.) i është përgjigj Eglantinës “tregoji ca ke për të treguar se nuk të bën gjë”, duke menduar se nuk i shkonte mendja për asgjë të keqe. Në këtë moment Shkëlzeni i ka thënë “mos ndërhy ti” dhe i ka kërkuar të largohej dhe të priste tek automjeti.

Ai ka shkuar tek automjeti dhe ka parë që ata vazhdonin të debatonin si dhe janë acaruar me tone të larta. Në një moment ka parë që Shkëlzeni ka nxjerrë nga pjesa e pasme një armë zjarri pistoletë, nga fundshpina e tij, armë të cilën ai nuk e kishte parë ta kishte me vete dhe për shkakun se ka qenë gjithë rrugës në sediljen e shoferit dhe kur ka dalë ka patur veshur një xhiboks të lehtë.

Në këtë moment Shkëlzeni ka nxjerrë armën dhe ja ka drejtuar Eglantinës dhe Eglantina ka bërtitur me të madhe “Ndihmë” dhe në këto momente ai e ka qëlluar me armë. Ka parë se Shkëlzeni e ka qëlluar dy herë me armë Eglantinën, kur ajo ishte këmbë, e ka parë fare mirë që një herë e qëlloi në pjesën e fytyrës kurse goditjen tjetër nuk e ka parë se në çfarë vendi e ka qëlluar për shkak të lëvizjes që ata bënë pas goditjes së parë.

Në këtë moment Shkëlzeni ka vajtur tek automjeti, i ka kërkuar (M.T.) të hipte në sediljen e pasme dhe Shkëlzeni ka hipur në timon dhe ka kthyer makinën. Ka ecur rreth 10 metra dhe ka ndaluar sërish makinën, ka nxjerrë diçka nga poshtë sediljes së drejtuesit të mjetit ku kishte dicka të mbështjellë me një qese plastike, sëbashku me qesen ka zbritur nga mjeti dhe ka shkuar sërisht tek vendi ku kishte qëlluar Eglantinën.

Ai (M.T.) nuk ka dalë nga makina për të parë se çfarë veprimesh po kryente. Pas disa minutash Shkëlzeni ka vajtur sërisht tek mjeti pa qesen të cilën ai e kishte e mori me vete kur ka zbritur. Ka hipur përsëri në drejtim të mjetit dhe janë kthyer në drejtimin për në kthim.

Tek nja lokal përballë repartit ushtarak të Qafë Mollës, lokal i cili njihet me emrin “Lokali i Liries”, Shkëzni ka ndaluar mjetin dhe ka hyrë brenda për të blerë cigare, ndërsa ai (M.T.) ka zbritur dhe ka shpëlarë sytë pasi nuk ndihëj mirë, Pasi Shkëlzeni ka blerë cigaret kanë hipur në mjet, ku në këtë moment ai (M.T.) ka hipur në sediljen e parë të pasagjerit. Kanë vazhduar rrugën dhe kanë ndaluar në një lavazh në Porcelan ku Shkëlzeni futi makinën për të larë dhe kanë pirë kafe ngjitur me lavazhin.

Gjatë rrugës në kthim ai (M.T.) nuk ka bërë asnjë lloj bisede me Shkëlzenin për shkak të frikës që ka patur edhe për veten e tij. Pasi kanë larë automjetin dhe kanë pirë kafe Shkëlzeni është drejtuar për tek Pazari i ri, ku ka ndaluar makinën anash me dyqanin e tij.

Shkëlzeni ka zbritur nga automjeti dhe ka shkuar brenda në dyqanin e tij dhe ka takuar babain e tij Faikun, ka biseduar me babain dhe më pas Faiku ka vajtur tek automjeti dhe i ka kërkuar të zbresë dhe të shkonte tek dyqani i tyre të pinte kafe. Ka shkuar brenda në dyqanin e fruta-perimeve dhe kanë qenë të tre, ai, Faiku dhe Shkëlzeni, i cili ka porositur kafet tek lokali përballë.

Kur kanë qënë duke pirë kafe Shkēlzeni i ka thënë (M.T.-së) fjalët “këtë që pe sot fshije nga kujtesa, kur iku një mos të bëhen dy se ke familje”, në këtë moment ka ndërhyrë babai i tij Faiku cili i ēshtë drejtuar (M.T.-sē) me fjalët “Se bën vaki dhe të merr koka erë se ke çunin për të rritur”. Gjatë kësaj kohe që ata kanë qëndruar së bashku rreth 30 minuta në dyqanin e tyre Shkëlzeni me Faikun kanë vazhduar duke i bërë presion (M.T.-së) për të dhe familjen, deri sa ai në një moment i ka thënë “Rrini të qetë se nga unë nuk del asnjë lloj fjale”, pasi Faiku disa herë e ka përsëritur shprehjen “Ajo sic e kishte kokën ashtu e pësoi, se jo këtë që e kishte hak, por edhe ta varje tek Skëndërbeu në mes të sheshit e kishte pak”.

Në momentin që ai (M.T.) është çuar dhe ka dalë nga dyqani Faiku i cili i është drejtuar me fjalët “vuri gishtin kokës. Më pas ai është çuar nga dyqani i tyre dhe ka marrë makinën e tij dhe është nisur në drejtim të Laknasit për të marrë bashkëshorten e tij ku gjatë rrugës rreth 50 metra sa ka kaluar shkollën e Domjes, duke qënë i tronditur nga ngjarja ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga rruga.

Më pas këtë automjet e ka shitur pas disa muajsh në një servis Laknas. Po kështu ai është takuar thuajse cdo ditë për arsye të punës me Shkëlzenin dhe sa herë ai (Shkëlzeni) e shikonte të tronditur dhe i thoshte “mblidh mendjen dhe mos e mbaj mëndjen atje”. Po kështu Shkëlzeni i ka thënë pistoteten që ai e vrau Eglantinën e kishte shitur diku, por vendin nuk ja ka treguar.

Si i dështoi babait tentativa e mëhershme për të vrarë të bijën

Gjithashtu Shkëlzeni i ka treguar më pas se babai i tij Faiku ka dashur ta vriste edhe vetë Eglantinën tek Kafja e Rremës, në një moment që ajo ka qenë në autobus dhe Faiku e ka ndjekur me motor, por kur Eglantina ka zbritur nga autobusi e ka parë që po e ndiqte Faiku dhe ajo ka hyrë mes njerëzve. Po kështu Shkëlzeni i ka treguar se pikërisht në këtë rast babai i tij Faiku kishte marrë me vete edhe një pistoletë më të cilën ai donte të vriste atë ditë Eglantinën.”