Del fotoja e Elti Dizdarit pak pas arrestimit, ja çfarë deklaron policia në Dubai (Ku do të ekstradohet)

Personi që shihni në foto është Elti Dizdari alias Denis Matoshi, pak pas arrestimit ditën e sotme në Dubai, së bashku me 20 persona të tjerë të dyshuar për trafik lëndësh n.arkotike.

Në një konferencë të posaçme për shtyp, koloneli Saeed Al Qamzi, nga Departamenti i Personave në Kërkim në Policinë e Dubait, ka dhënë detaje në lidhje me arrestimin atje të shqiptarit Denis Matoshi alias Eldi Dizdari.

Kolonel Saeed Al Qamzi theksoi se arrestimi i Eldi Dizdarit u bë në kuadër të operacionit “Los Blancos” pas shkëmbimit të informacionit me autoritetet italiane.

“Në bashkëpunim me liderë të tjerë të bandave shqiptare, Dizdari mundësoi transportin dhe shpërndarjen e qindra tonëve ko.kainë në portet e Europës“, njoftoi kolonel Al Qamzi. Mësohet se pas arrestimit Elti Dizadari do të ekstradohet në Itali për llogari të drejtësisë Italiane.

Mediat në Dubai citojnë se shqiptari Matoshi i kërkuar nga autoritetet italiane u arrestua në kudër të operacionit të koduar “Los Blancos”. Ai akuzohet për bashkëpunim kriminal dhe drejtim të bandës të trafikut të dr.ogës në nivel ndërkombëtar.

Matoshi konsiderohet nga policia e Dubait si një udhëheqës i bandës shqipfolëse “Kompania Bello”, një sindikatë transnacionale e krimit të organizuar e përfshirë në trafikimin e dr.ogës dhe operacionet e kontrabandës midis Amerikës së Jugut dhe Evropës me një vlerë prej 350 milion euro.

Duke zbuluar detajet e arrestimit, koloneli Saeed Al Qamzi, drejtori i Departamentit të Personave të Kërkuar në Policinë e Dubait, tha se ata e vendosën shqiptarin nën një vëzhgim të ngushtë për disa ditë, para se të merrnin Njoftimin e Kuq kundër tij.

Siaps policia atje, Matoshi do t’i dorëzohet autoriteteve italiane. Veprimtaritë e paligjshme të bandës ishin hetuar që nga viti 2015 nga Shërbimi Ndërkombëtar i Bashkëpunimit Policor Italian (SCIP) dhe Njësia e Skuadrës Fluturuese në Stacionin Kryesor të Policisë në Firence.

Ndërkohë që në Shqipëri, lidhur me këtë operacion janë vënë në pranga 5 persona, që janë edhe miq të afërt me Rexhepin, vlonjatin 40 vjeçar, që kishte arritur të ndërtonte një perandori të tërë droge.

Në Tiranë lidhur me këtë operacion të koduar “Los Blancos” është kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi shtetasi Gentjan Manaj, në Vlorë janë kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi shtetasit Elvis Jaupaj dhe Jorin Llambro, në Durrës është kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi, shtetasi Rexhino Ibrahimi dhe në Lezhë është kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimi shtetasi Vladimir Lesaj.

Reagimi i Policisë së Dubait:

Policia e Dubai arreston anëtarin shqiptar të drogës Kingpin të Sindikatës Transnacionale të Krimit të Organizuar

– operacion ‘Los Blancos’: Dubai Police, forcat ndërkombëtare të policisë arrestojnë 20 narcotraffickers drogës të përfshirë në 1.5 miliard dirhemë operacionet e trafikimit të drogës

– Forcat e policisë së bashku shpërbërë nga një prej trafikimin e kokainës në Evropë më aktive rrjetet shqipfolëse të Evropës

Policia e Dubait ka arrestuar Denis Matoshi, një udhëheqës i grupit kriminal shqipfolës (KOMPANIA BELLO) – një sindikatë transnacionale e krimit të organizuar e përfshirë në trafik droge dhe operacione kontrabande midis Amerikës së Jugut dhe Evropës me një vlerë të vlerësuar të rrugës prej 350 milion euro (1 miliard e 523 milion dirhemë).

Si pjesë e një operacioni ndërkombëtar me emrin e koduar ‘Los Blancos’, Policia e Dubai arrestoi të dyshuarin i cili kërkohet nga autoritetet italiane me akuzat e (bashkëpunimit kriminal dhe drejtimit të një bande të trafikut të drogës në një nivel ndërkombëtar). Operacioni, i cili përfshiu departamentet anti-drogë të 10 vendeve, rezultoi në kapjen e 20 drejtuesve të bandave në kërkim në një seri sulmesh të sinkronizuara të Martën e kaluar.

Profesionalizmi i Policisë së Dubait vlerësohet

Autoritetet italiane vlerësuan profesionalizmin, efikasitetin dhe reagimin e shpejtë të Policisë së Dubait ndaj njoftimit të kuq të lëshuar nga Organizata Ndërkombëtare e Policisë Kriminale “Interpol” për arrestimin e të dyshuarit shqiptar në Dubai.

Ata shpjeguan se veprimtaritë e paligjshme të bandës ishin hetuar që nga viti 2015 nga Shërbimi Ndërkombëtar i Bashkëpunimit Policor Italian (SCIP) dhe Njësia e Skuadrës Fluturuese në Stacionin Kryesor të Policisë në Firence.

Autoritetet italiane vlerësuan më tej angazhimin që Policia e Dubait demonstron në luftën globale kundër krimit të organizuar dhe për punën e tyre të palodhshme në hetimin dhe kapjen e kriminelit të kërkuar ndërkombëtarisht.

Lufta Kundër Krimit të Organizuar Transnacional

Gjenerallejtënant Abdullah Khalifa Al Marri, Komandant i Përgjithshëm i Policisë së Dubait, tha se operacioni është një tjetër arritje për bashkëpunimin e frytshëm midis Policisë së Dubait dhe agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit në garantimin e sigurisë dhe sigurisë në botë, si dhe luftimin e krimit të organizuar ndërkombëtar.

Gjenerallejtënant Al Marri ia atribuoi suksesin e operacionit mbështetjes së vazhdueshme dhe udhëheqjes së mençur të HH Sheik Saif bin Zayed Al Nahyan, Zëvendës Kryeministër dhe Ministër i Brendshëm, i cili gjithmonë ka drejtuar forcat e Emirateve të Bashkuara Arabe për të mbajtur kanale të forta, aktive dhe jetësore të komunikimit me agjencitë policore të botës dhe Interpol për të trajtuar krimin e organizuar ndërkombëtar.

Komandanti i Përgjithshëm i Policisë së Dubait vlerësoi gjithashtu përpjekjet e jashtëzakonshme të bëra nga ekipi i forcës nga Departamenti i Përgjithshëm i Hetimeve Kriminale që gjetën, gjurmuan dhe arrestuan të dyshuarin pasi morën Njoftimin e Kuq të Interpolit.

10 vende, 20 kriminelë në kërkim

Eksperti gjeneralmajor Khalil Ibrahim Al Mansouri, ndihmës komandant i përgjithshëm për çështjet e hetimit penal në policinë e Dubait, tha se operacioni ‘Los Blancos’ u krye nga ekipi profesionist SWAT i Policisë së Dubait, në bashkëpunim me disa agjenci policie në të njëmbëdhjetë vendet, për të arrestohen 20 drejtues bandash të kërkuar. Ai më tej vuri në dukje se kriminelët u rrëzuan në një goditje të sinkronizuar në Itali, Shqipëri, Belgjikë, Gjermani, Spanjë, Hungari, Greqi, Rumani, Hollandë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

“Një ekip oficerësh elitë nga Departamenti i Njerëzve të Kërkuar në Departamentin e Përgjithshëm të Hetimit Penal në Policinë e Dubait u caktua menjëherë në detyrë pasi shkëmbyen informacionin e nevojshëm me autoritetet italiane dhe Interpol”, “Oficerët tanë, të ndihmuar nga Qendra e Analizës së të Dhënave Kriminale në Policinë e Dubait, lokalizoi të dyshuarin dhe e arrestoi atë në Dubai, ”shtoi gjeneralmajor Al Mansouri.

Arrestimi

Duke zbuluar detajet e arrestimit, koloneli Saeed Al Qamzi, drejtori i Departamentit të Personave të Kërkuar në Policinë e Dubait, tha se ata e vendosën të dyshuarin nën një vëzhgim të ngushtë për disa ditë para se të merrnin Njoftimin e Kuq kundër tij.

“Pas shkëmbimit të informacionit me autoritetet italiane, ne identifikuam vendin e mbretit të drogës dhe monitoruam lëvizjet e tij të përditshme dhe u kapëm sapo morëm njoftimin e Kuq”, shtoi koloneli Al Qamzi.

Qindra tonë toksina narkotike

Koloneli Al Qamzi vuri në dukje se Denis Matoshi kërkohet nga autoritetet italiane nën akuzat e drejtimit të një bande të organizuar kriminale përgjegjëse për operacionet e trafikut të drogës.

“Së bashku me drejtuesit e tjerë të bandave, i dyshuari arriti të kontrabandonte dhe transportonte qindra tonë të drogës në Evropë përmes porteve detare dhe t’i shiste ato te përdoruesit e drogës,” shpjegoi Col Al Qamzi.

Ai tregoi që autoritetet italiane monitoruan bandën që punonte bashkërisht në tre grupe kriminale (Minya, Jimmy dhe Riti) secili kishte më shumë se një udhëheqës dhe parrullat dhe simbolet e tyre.

Col Al Qamzi vuri në dukje se udhëheqësit e bandës, të cilët u rrëzuan më 15 shtator (të martën e kaluar, përdorën programe dhe pajisje moderne për të komunikuar gjatë transportimit dhe kontrabandimit të toksinave narkotike midis Amerikës së Jugut dhe Evropës.

Ekstradimi i të Kërkuarve

Col Al Qamzi vuri në dukje se Denis Matoshi do t’i dorëzohet autoriteteve kompetente në Interpol Italian pas paraqitjes së tij para Prokurorisë Publike në Dubai dhe ndërmarrjes së veprimeve ligjore për të marrë urdhrin e tij të ekstradimit sipas ligjeve ndërkombëtare në këtë drejtim.

Vlen të përmendet se bashkëpunimi aktiv i Policisë së Dubait me agjencitë ndërkombëtare të policisë ka rezultuar në ekstradimin e 52 personave të kërkuar ndërkombëtarë të përfshirë në krime të rënda si terrorizmi, krimi i organizuar, pastrimi i parave, vrasjet dhe droga. Ata ishin në kërkim në disa vende si Hollanda, Belgjika, Britania e Madhe, Suedia, Australia, Pakistani, India, Kina dhe vende të tjera.