Video/ Libani nuk gjen paqe, shpërthen zjarr në qendrën tregtare në Bejrut

Një zjarr shpërtheu në një qendër tregtare që po ndërtohej në Bejrut, duke shënuar vatrën e tretë brenda një jave në një qytet që ende dridhej nga shpërthimi shkatërrues i gushtit.

Zjarrfikësit shuan shpejt flakët që dëmtuan një pjesë të çatisë së ndërtesës.

Nuk ka raportime për lëndime dhe shkaku i zjarrit nuk dihet ende.

Objekti është projektuar nga praktika e arkitektes së njohur të ndjerë britaniko-irakiene Zaha Hadid.

Beirut Souks është e vendosur në një lagje tregtare afër portit të qytetit, ku një shpërthim gjashtë javë më parë vrau pothuajse 200 njerëz, plagosi 6,000 të tjerë dhe shkaktoi deri në 4.6 miliard dollarë dëme fizike dhe 3.5 miliard dollarë dëme ekonomike.

