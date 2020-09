“Po përdor administratën për zgjedhjet e 25 prillit”, PD padit drejtorin e Ujësjellësit Rrogozhinë, publikon denoncimin

Partia Demokratike ka paditur drejtorin e Ujësjellësit të Rrogozhinës, Skender Dedej, duke e akuzuar se po përdor administratën për zgjedhje.

Sipas PD-së, Dedej duke shkelur ligjin dhe shantazhonte punonjësit për plotësimin e një formulari partiak të paligjshëm.

Ndërkohë, PD ka publikuar edhe një mesazh nga një punonjës i këtij institucioni, ku sipas tij drejtori i Ujësjellësit iu kërkon nga 10 deri 50 emra nga fisi për t’i marrë kartat e identitetit e numrat e telefonit për zgjedhjet e prillit.

REAGIMI I PD

Formulari i mbledhjes së votave për Partinë Socialiste prek edhe të gjitha institucionet në Rrogozhinë.

Drejtori i Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë Skender Dedej, shkel hapur ligjin dhe shantazhon punonjësit për plotësimin e një Formulari partiak të paligjshëm. Ky është krim dhe abuzim i rëndë me detyrën.

Partia Demokratike Rrogozhinë dënon këtë akt kriminal të Skënder Dedej dhe e garanton se do të përballet me forcën e ligjit, pa asnjë hezitim.

Gjatë ditës së sotme kemi përcjell të dhënat e plota për kallëzimin e tij në prokurori për kryerjen e veprës penale të parashikuar në nenin 328/a “Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore” të Kodit Penal.

Partia Demokratike Rrogozhinë garanton të gjithë punonjësit e administratës publike që nuk angazhohen në veprimtari politike dhe nuk bien pre e presionit të paligjshem, se asnjë akt shantazhi apo largimi nga puna për qëllime elektorale nuk do të njihet nga Qeveria e re e Partisë Demokratike e dalë pas zgjedhjeve të 25 Prillit 2021.

Më poshtë denoncimi i punonjësit të UKRR, që ka përcjell provat mbi këtë rast të shkeljes hapur të ligjit:

“Pershendetje i nderuar si kalove, jam nje punonjes i Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine dhe doja t’ju vija ne dijeni se drejtori jone Skender Dedej po na kerkon nga 10 deri 50 emra nga fisi jone per ti marre kartat e identitetit e numrat e telefonit per numer per zgjedhjet e prillit. Ne jemi punetore te thjeshte me rroge 220 mije leke me makinat tona e cdo te keqe 😞”.