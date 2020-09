PD: Banorëve të Pezë Helmësit po iu dëgjohet zëri pas denoncimit, jo më mësim në Vaqarr me 4 turne

Përshëndetje! Të protestosh dhe të kërkosh të drejtën tënde është qytetari👍💪Me një përkushtim të madh prindëror të banorëve të Pezë Helmësit, në bashkëpunim të ngushtë me Kryetarin e PD Dega-15 z. Saimir Lika, dhe me zëdhënësen e PDSH znj. Ina Zhupa, u arrit qëllimi kryesor i cili ishte:Zgjimi nga gjumi 10-mujor i përfaqësuesve të pushtetit lokal dhe qendror.Mësimi do të zhvillohet në Vaqarr tek shkolla ''Vëllezërit Kajtazi".Të gjithë ambjentet e kësaj shkolle do të shfrytëzohen vetëm nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare "Pezë Helmës".Është një zgjidhje e përkohshme deri në riparimin e plotë të shkollës tonë.Çdo lloj pune dhe investimi në shkollën tonë, do të jetë nën mbikqyrjen e syrit vëshgues të banorëve👀👀I urojmë nxënësve një vit të mbarë shkollor dhe rikthim sa më të shpejtë në ambjentet e shkollës së Tyre në Pezë Helmës🙏

Gepostet von Fshati Peze Helmes am Sonntag, 13. September 2020