“Jemi 3 familje dhe marrim vetëm një bonus qiraje”, me shtëpinë e shkatërruar nga tërmeti, vëllezërit në Kombinat në dëshpërim

Pallati ku banonin Gesian Llaçi, bashkë me dy vëllezërit dhe familjet e tyre, ka pësuar dëmtime serioze dhe është klasifikuar DS4 nga komisioni i vlerësimit. Si të gjithä familjet e tjera, ata u detyruan të shpërnguleshin në shtëpi me qira, ku shteti iu dha vetëm 1 bonus qiraje.

Gjatë bisedës me zëdhënësen e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, ai thotë se për të paguar qiranë e shtëpisë detyrohet të shtojë lekë nga xhepi, si dhe duhet të mendojë edhe për pagesën e ujit, dritave dhe taksave për shtëpinë e shkatërruar, e pabanueshme momentalisht.



Ai shprehet se ende nuk ka marrë asnjë përgjigje nga instititucionet përkatëse se çfarë do të bëhet me pallatin e tyre, si dhe shumë familje të tjera janë detyruar të kthehen në shtëpitë e dëmtuara në këtë lagje.

Gesian Llaçi: Jam Gesian Llaci. Ja ajo është shtëpia ime atje. Janë 3 vëllezër brenda. Marrim një qira, një bonus. Me një bonus unë shti vetë lekët që të paguajmë qeranë.

Jetmir Llaçi: Jemi 3 vëllezër domethënë, 3 kurora dhe marrim…

Gesian Llaçi: Tre kurora me një shtëpi dhe marrim një bonus, a kupton?

Jetmir Llaçi:: Me një shtëpi, jemi me qira, paguajmë 2 shtëpia.

Ina Zhupa: Ju keni qenë në një shtëpi private më parë që e keni ndërtuar vetë?

Gesian Llaçi: Po.



Ina Zhupa: Me 3 kate që e kishit secili nga vëllezërit?

Gesian Llaçi: Jo, jo ja ku jemi atje është shtëpi e madhe.

Ina Zhupa: Çfarë dëmesh ka shtëpia?

Gesian Llaçi: Ka shumë dëme të mëdhaja. Po të futesh brenda. T’i kemi derguar fotot, videot të gjitha.

Ina Zhupa: Cfarë ju kane thënë? Cfarë kanë thënë inxhinierët? Do shemben apo?

Jetmir Llaçi: Tani inxhinieri keto i ka nxjerrë të pabanueshëm. Janë DS4. S’kemi ça t’i bëjmë.



Gesian Llaçi: Ne duam një përgjigje sa më të shpejtë. Kaq. Kjo lagje kanë thënë për t’u prish, të vijnë ta prishin, ose të vijnë o vlla të shohin që janë njerëzit nëpër shtëpia. Dritat ndezur në darkë që flenë nëpër shtëpia a kupton? Po sikur t’i shembet të vdesin brenda, kush do të mbajë përgjegjësinë? Mirë që s’po vijnë të na shohin dhe po na lënë kështu por duan të na çojnë dhë në Vaqarr. Fare, unë dua që kur të bëhet të jem këtu.



Jetmir Llaçi: Paguajmë detyrime, drita, ujë, të gjitha këtu edhe gjelbërim. Çfarë gjelbërimi kemi këtu? Ku e kemi gjelbërimin? Taksën e ujit e dritave, të gjithave. Në qoftë se duan ata që ne të vdesim këtu, hajde se po hipim që sot lartë. Po hidhem unë i pari dhe të vijnë, të vijnë t’i rregullojnë. Se kështu e kanë, në qoftë se nuk vdes njëri nuk vjen..nuk vjen njeri.